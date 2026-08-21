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தமிழை விட தெலுங்கில் வசூலை அள்ளிய ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ - ரூ. 150 கோடியை நெருங்கும் சூர்யா படம்

’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இதுவரை உலகளவில், 135.46 கோடி ரூபாயும், இந்தியளவில் 89.49 கோடி ரூபாயையும் வசூல் செய்துள்ளது.

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் போஸ்டர்
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் போஸ்டர் (X/ @SitharaEnts)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 11:07 AM IST

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சென்னை: சூர்யா நடிப்பில் கடந்த வாரம் வெளியான ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ (Vishwanath and Sons) தமிழ் மொழியை விட தெலுங்கு மொழியில் அதிக வசூல் செய்துள்ளது.

’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் வெளியாகி நேற்றுடன் ஒரு வாரம் ஆன நிலையில், பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, தமிழ் மொழியில் 2615 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு, 2 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதேபோல் தெலுங்கு மொழியில் 7ஆம் நாளான நேற்று 2019 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டு 2.20 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. இதன்மூலம் மொத்தமாக இந்திய அளவில் 4.20 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

இப்படம் வெளியான முதல் நாளில் 15.35 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த நிலையில், 7வது நாளில் வசூல் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வெளியான 6-ஆவது நாளை விட 7வது நாளில் 17 சதவீதம் குறைவாக வசூல் செய்துள்ளது. அதே நேரத்தில், வட அமெரிக்காவில் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் 2 மில்லியன் டாலர்கள் வசூல் செய்துள்ளது.

வட அமெரிக்காவில் ரஜினி, விஜய் படங்களுக்கு பிறகு சூர்யா நடித்துள்ள இப்படம் முதல் முறையாக இந்த சாதனையை படைத்துள்ளது. அதே நேரத்தில் வெளிநாடுகளில் நேற்று மட்டும் 1 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ள நிலையில், மொத்தமாக 47 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, இதுவரை உலகளவில், 135.46 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.

இந்தியளவில் 89.49 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதே நேரத்தில் இப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட் உலகளவில் 150 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளதாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது. சூர்யா நடிப்பில் கடந்த மே மாதம் வெளியான கருப்பு திரைப்படம் 300 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து பாக்ஸ் ஆபிஸில் சாதனை படைத்த நிலையில், அடுத்ததாக வெளியான ’விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் வசூல் தமிழில் குறைந்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட் தயாரிப்பில் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்’ கடந்த ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.

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SURIYA
விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்
SURIYA MOVIE COLLECTIONS
VISHWANATH AND SONS TELUGU SUCCESS
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