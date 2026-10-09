சூர்யா, நஸ்ரியா நடிக்கும் சீன் படத்தின் முதல் சிங்கிள் ‘ஆத்தி இவ யார்ரா’ - இணையத்தில் வைரல்
‘ரோமாஞ்சம்’, ‘ஆவேஷம்’ உள்ளிட்ட மலையாள படங்களை இயக்கி ரசிகர்களின் பாராட்டை பெற்ற ஜித்து மாதவன் சீன் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
Published : October 9, 2026 at 11:12 AM IST
சென்னை: சூர்யா நடிப்பில் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘சீன்’ திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான ‘ஆத்தி இவ யார்ரா’ பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மலையாள திரையுலகில் பிரபலமான இசையமைப்பாளரான சுஷின் ஷியாம் சீன் படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். ‘ஆத்தி இவ யார்ரா’ பாடலை இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலமான ராஜ் ப்ரியன் எழுதி பாடியுள்ளார். 3 நிமிடங்க்ளுக்கு மேல் ஓடக்கூடிய இந்த பாடல் முழுக்கவே நஸ்ரியா தோன்றும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அனைத்து தரப்பட்ட மக்களையும் ரசிக்க வைக்க கூடிய வகையில் இந்த பாடல் கேம் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இந்த பாடலில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில், நஸ்ரியாவின் செயல்பாடுகள், சூர்யாவை வியப்பில் ஆழ்த்துவது போல் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. சீன் படத்தில் இவர்களது கதாபாத்திரம் குறித்து ரசிகர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிப்பது போல பாடல் அமைந்துள்ளது.
‘சீன்’ திரைப்படத்தை ‘ரோமாஞ்சம்’, ‘ஆவேஷம்’ போன்ற படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இயக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படம் மூலம் ஜித்து மாதவன் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ளார். மேலும் இந்த படத்தில் மலையாள சினிமாவின் வளர்ந்து வரும் நடிகரான நஸ்லென் வில்லனாக நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இணைந்து தங்களது ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் 2D Entertainment நிறுவனங்களின் மூலம் இப்படத்தை தயாரித்து வருகின்றனர். க்ரைம் த்ரில்லர் ஜானரில் உருவாகியுள்ள சீன் படத்தில் சூர்யா போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
கடைசியாக சூர்யா ’சிங்கம் 3’ படத்தில் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். அதன்பிறகு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த படத்தில் சூர்யா போலீஸ் வேடத்தில் நடிப்பதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
’சீன்’ படத்தின் டீசர் ஏற்கனவே ரசிகர்களிடையே கவனத்தைப் பெற்றுள்ள நிலையில், முதல் சிங்கிள் பாடல் ‘ஆத்தி இவ யார்ரா’ மேலும் ஆவலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ‘சீன்’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகிறது.
நடிகர் சூர்யாவிற்கு கடைசியாக கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு ஏழாம் அறிவு திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியானது. இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. இதனையடுத்து கிட்டதட்ட 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சூர்யா நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகிறது.