வசூலில் அடித்து நொறுக்கும் ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் - முதல் நாள் நிலவரம் என்ன?
முன்னதாக சூர்யா நடிப்பில் வெளியான ’கருப்பு’ திரைப்படம் இந்திய அளவில், 4,891 காட்சிகளில் மொத்தமாக 15.50 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது
Published : August 15, 2026 at 12:32 PM IST
சென்னை: சூர்யா நடித்த ’விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ (Viswanath and sons) திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் உலகளவில் மொத்தமாக 28.93 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.
பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள வசூல் தரவுகளில் படி, விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் (ஆகஸ்ட் 14) இந்திய அளவில் 15.15 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதேபோல் உலகளவில் 14 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ள நிலையில், மொத்தம் 31.51 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.
இதில் தமிழ் மொழியில் 3,204 காட்சிகள் திரையிடப்பட்டுள்ளது. அதில் 9.15 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதேபோல், தெலுங்கில் 1,830 காட்சிகளில் 6 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. அதே நேரத்தில் முன்னதாக வெளியான ’கருப்பு’ திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில், 4,891 காட்சிகளில் மொத்தமாக ரூ. 15.50 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. அதேபோல் வெளிநாடுகளில் 11 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ள நிலையில், உலகளவில் முதல் நாளில் மொத்தமாக 28.93 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது.
மேலும் ’கருப்பு’ திரைப்படம் முதல் நாளில் தமிழில் ரூ. 13.10 கோடியும், தெலுங்கில் 2.40 கோடி ரூபாயும் வசூல் செய்துள்ளது. இந்த தரவுகளின் படி மொத்த வசூலில் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் பின்தங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ் மொழியில் கருப்பு திரைப்படம் தமிழில் அதிக வசூலை பெற்றுள்ளது.
வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் சூர்யா, மமிதா பைஜூ, ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ்’ திரைப்படம் நேற்று தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியானது. குடும்ப உறவுகள், குழந்தை பாசம் மற்றும் கணவன் மனைவி உறவு ஆகியவற்றை கதைக்கருவாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் சூர்யா மற்றும் மமிதா பைஜூவின் நடிப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.
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அடுத்த இரண்டு நாட்கள் வார இறுதி நாட்கள் என்பதால், விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் வசூல் மேலும் அதிகரிக்கும் என திரையரங்க உரிமையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். முன்னதாக சூர்யா நடிப்பில் வெளியான கருப்பு திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இப்படமும் பெரும் வெற்றி பெறும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.