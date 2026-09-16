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20 ஆண்டு கால திருமண உறவை கொண்டாடிய சூர்யா - ஜோதிகா: மகன், மகள் முன்னிலையில் மீண்டும் திருமணம்

நான் என்றில்லாமல் ‘நாம்’ என்ற நிலைப்பாட்டுடன் எப்படி மாறியிருக்கிறோம் என்பதை கொண்டாடவே இந்த விழா என்றும் சூர்யா - ஜோதி தெரிவித்துள்ளனர்.

சூர்யா - ஜோதிகா 20ஆம் ஆண்டு திருமண க்ளிக்ஸ்
சூர்யா - ஜோதிகா 20ஆம் ஆண்டு திருமண க்ளிக்ஸ் (Photo: ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 3:02 PM IST

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சென்னை: 20 ஆண்டுகால திருமண வாழ்வை கொண்டாடும் விதமாக மகள், மகன் முன்னிலையில் மீண்டும் திருமணம் செய்து கொண்டனர் சூர்யா - ஜோதிகா நட்சத்திர தம்பதி.

திரைத் துறையில் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதிகள் பலர் இருக்கின்றனர். அவற்றில் பிரிவு, கிசுகிசு என எந்தவொரு எதிர்மறையான விமர்சனங்களுக்கும் ஆளாகாத ஒரு தம்பதி என்ற நற்பெயரை பெற்று, தங்களது ரசிகர்களுக்கு சூர்யா - ஜோதிகா தம்பதி ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்கின்றனர்.

ஜோதிகாவை மட்டும் சந்திக்காமல் போயிருந்தால் வாழ்க்கை இவ்வளவு அழகானது என தெரியாமல் போயிருக்கும் என்று சூர்யா ஒரு மேடையில் பேசியிருப்பார். அதே போல், சூர்யா ஒரு பர்ஃபெக்ட்டான நபர் என்று அடிக்கடி ஜோதிகாவும் பாராட்டுவதுண்டு. இருவரும் உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருந்த சமயத்தில் காதலித்து, இரு வீட்டாரையும் ஒரு வழியாக சம்மதிக்க வைத்து திருமண வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைத்தனர்.

சூர்யா தொடர்ந்து நடித்து வந்தாலும், தனது குழந்தைகளுக்காக ஜோதிகா சில ஆண்டுகள் ப்ரேக் எடுத்து, பிறகு மீண்டும் ரீ-என்ட்ரி கொடுத்தார். இப்போது சினிமா மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என இரண்டிலும் ஒருவருக்கொருவர் ஒத்தாசையாக இருந்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் இவர்கள் இருவருடைய போட்டோ ஷூட் ஒன்று வைரலாகி, இருவருக்கும் வயதே ஆகாதா? என ரசிகர்களை வாய்பிளக்க வைத்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து இப்போது அதை விட மாஸாக புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் வெளியாகி சமூக ஊடகங்களை திணறடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன.

The Sequel - திருமண உறுதிமொழிகளை மீண்டும் புதுப்பித்தல்

சூர்யா - ஜோதிகாவின் 20 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கையை கொண்டாடும் விதமாக மீண்டும் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்ட காட்சிகள் தான் அவை. சூர்யாவை மகள் தியாவும், ஜோதிகாவை மகன் தேவும் அழைத்து வர, குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில் இருவரும் தங்களது திருமண வாழ்விற்கான உறுதிமொழிகளை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொண்டனர்.

அந்த விழாவிற்கு ‘The Sequel’ என பெயரிட்டுள்ள நிலையில், தங்களது திருமண வாழ்க்கையில் எந்தவொரு குறையும் இல்லை என்று காட்டுவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தப்படவில்லை என்று சமூக வலைதள பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மாறாக, இருவரையும் ஒன்றாக இணைத்து வைத்திருக்கிற குறைகள், சண்டைகள், அனுசரித்து போதல், தியாகம், புரிதல் மற்றும் ஒருவரையொருவர் சுயநலமின்றி நேசித்தல் ஆகியவற்றை கொண்டாடும் விதமாக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

நான் என்றில்லாமல் ‘நாம்’ என்ற நிலைப்பாட்டுடன் எப்படி மாறியிருக்கிறோம் என்பதை கொண்டாடவே இந்த விழா என்றும் அந்த பதிவில் கூறியுள்ளனர்.

20 ஆம் ஆண்டு திருமண விழா ட்ரெய்லர் வீடியோவை அவர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர். அதில், சூர்யா ஜோதிகாவிற்காக தேவாலயத்தில் காத்திருக்கிறார். வெள்ளை நிற கவுன் அணிந்திருக்கும் ஜோதிகாவை அவரது மகன் கரம் பிடித்து உள்ளே அழைத்து வர, அதை பார்த்து சூர்யா கண்கலங்குகிறார். பிறகு இருவரும் அங்கு கூடியிருந்தவர்களின் முன்னிலையில் உறுதிமொழிகளை பகிர்ந்துகொண்டனர். பிறகு, இருவரும் வெளியே வந்ததும் அவர்கள் மீது பூக்களை தூவி வாழ்த்தப்பட்டன.

நான் நேசிக்கும் ஆண் நீங்கள் தான் - ஜோ நெகிழ்ச்சி பதிவு

சூர்யாவுடனான தனது வாழ்க்கை குறித்த நெகிழ்ச்சி குறிப்பை ஜோதிகா பகிர்ந்துள்ளார். அதில் குறையே இல்லாத உறவு என்பதில் கவனம் செலுத்துவதற்கு பதிலாக மகிழ்ச்சி, நன்றியுணர்வு மற்றும் குறைகளை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், “நான் ஒரு மகிழ்ச்சியான நபராக இருக்க உறுதியளிக்கிறேன் - வாழ்க்கையில் நேர்மறையாக பக்கங்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்கிறேன், வாழ்க்கையை கொண்டாட உறுதியளிக்கிறேன் - ஏனென்றால் நான் நேசிக்கும் ஆண் நீங்கள் தான். தன்னை விட ஒருவர் உங்களை மதிக்கும் போது வாழ்க்கையே ஒரு பரிசாக மாறும்” என்று அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து, “ஒவ்வொரு காலையும் என்னை பாதுகாக்கிற ஒரு ஆணின் கரங்களில் நான் கண்விழிக்கிறேன். என் வாழ்க்கைக்கு என் குழந்தைகள் அர்த்தம் கொடுத்திருக்கின்றனர். நான் வாழ்வதற்கான ஒரு காரணத்தை கொடுத்திருக்கின்றனர். இவற்றுக்காக நான் நன்றியுடன் இருப்பேன் என உறுதியளிக்கிறேன்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

“அனைத்திற்கும் மேலாக நமது நட்பை நான் போற்றி பாதுகாப்பேன் என உறுதியளிக்கிறேன் - ஏனென்றால், எனக்கு சமமான, நம்பிக்கைக்குரிய, அரட்டையடிக்கும் சிறந்த தோழர் நீங்கள் தான்” என்றும் அந்த பதிவில் ஜோதிகா கூறியுள்ளார்.

நிறைவாக, “நாம் இணைந்து வாழப்போகும் அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு வாழ்த்துகள் - நிறைவான புரிதலுடன் குறைகளுடன் நாம்” என்று நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

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சூர்யா ஜோதிகா
சூர்யா ஜோதிகா 20 ஆண்டு திருமணம்
SURYA JYOTHIKA 20TH ANNIVERSARY

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