’சாருகேசி’ திரைப்படத்தின் டிரெய்லர், ஆடியோவை வெளியிட்டார் ரஜினிகாந்த்
சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் ஒய்.ஜி. மகேந்திரா, சத்யராஜ், ரம்யா பாண்டியன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ’சாருகேசி’ திரைப்படம் ஜூன் 12 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
Published : May 22, 2026 at 12:14 PM IST
சென்னை: ‘சாருகேசி’ படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் ஆடியோவை சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வெளியிட்டார்.
சுரேஷ் கிருஷ்ணா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘சாருகேசி’. இந்த படத்தில் ஒய் ஜி மகேந்திரா, சத்யராஜ், சமுத்திரகனி, தலைவாசல் விஜய், சுஹாசினி மணிரத்னம், ரம்யா பாண்டியன், ராஜ் அய்யப்பா மற்றும் மதுவந்தி அருண் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்திற்கு தேவா இசையமைத்துள்ளார். அவரது இசையமைப்புகள் பார்வையாளர்களின் மனதில் ஒரு ஏக்க உணர்வைத் தூண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒய். ஜி மகேந்திராவின் புகழ் பெற்ற நாடகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு இசை நாடகமே சாருகேசி திரைப்படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திரைப்படம் செவ்வியல் இசை, உறவுகள், மனித உணர்வுகள் மற்றும் கலைப் பாரம்பரியத்தின் சாராம்சத்தை, ஒரு ஈர்க்கக் கூடிய சினிமா கதைக் களத்தின் மூலம் அழகாகப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. இந்த திரைப்படத்தில் வலுவான திரைக்கதை காரணமாக சங்கராபரணம் மற்றும் சிந்து பைரவி போன்ற புகழ் பெற்ற படங்களின் வரிசையில் கிளாசிக் திரைப்படமாக அமையும் என தயாரிப்பாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் சாருகேசி திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட ரஜினிகாந்த் டிரெய்லர் மற்றும் ஆடியோவை வெளியிட்டார். ரஜினிகாந்த், படக்குழுவினர் அனைவரின் முயற்சிகளையும் பாராட்டியதோடு, கலாச்சார செழுமையும் இசையும் நிறைந்த ஒரு கதையை வெள்ளித்திரைக்கு கொண்டு வந்த தயாரிப்பாளர்களை பாராட்டி, படத்தின் வெற்றிக்குத் தனது நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்.
மேலும் இந்த நிகழ்வில் நடிகர் ஒய்.ஜி. மகேந்திரா, இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா, இசையமைப்பாளர் தேவா, நடிகை ரம்யா பாண்டியன், தயாரிப்பாளர் அருண், இயக்குநர் திருமலை, ஈ5 என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் ஜே. ஜெயகிருஷ்ணன், எம்.சி.பி. ஜெயச்சந்திரன், லஹரி மியூசிக் மற்றும் படத்தின் தொழில்நுட்பக் குழுவினர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா, இத்தகைய திறமையான நடிகர்கள் மற்றும் படக்குழுவினருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் தனது மகிழ்ச்சி. 'சாருகேசி' திரைப்படம் தனது மனதிற்கு மிகவும் நெருக்கமான ஒன்று என்றும் தெரிவித்தார். E5 என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த J.ஜெயகிருஷ்ணன் வெளியீட்டில், வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி வெளியாக 'சாருகேசி' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.