“அந்த சம்பவம் என் ஈகோவை உடைத்தது” - மனம் திறந்த ரஜினிகாந்த்
நான் ஆசிரமத்தை சுற்றி வந்த போது ஒருவர் கூட என்னை திரும்பி பார்க்கவில்லை. நான் கையசைத்த போதும் என்னை பார்க்கவில்லை என்றார் ரஜினிகாந்த்.
Published : May 13, 2026 at 2:54 PM IST
ஹைதராபாத்: ரஜினிகாந்த் தனது ‘ஈகோ உடைந்த தருணம்’ குறித்தும், ஆன்மிகம் குறித்த புரிதல் எப்போது உண்டானது என்பது குறித்தும் சுவாரஸ்யமாக பகிர்ந்துள்ளார்.
கடந்த 4 தசாப்தங்களாக பெங்களூருவில் செயல்பட்டு வருகிறது ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் (Art of Living) ஆசிரமம். மூச்சுப் பயிற்சி, தியானம், கல்வி மற்றும் சேவைகள் போன்றவற்றின் மூலம் 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்களின் வாழ்க்கையில் பெரும் மாற்றத்தை இந்த ஆசிரமம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 182-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிலிருந்து தியான பயிற்சிக்காக பலர் இங்கு வந்து செல்கின்றனர்.
ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆசிரமம் தொடங்கி 45 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இதன் நிறுவனரும் ஆன்மிக குருவுமான ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரின் 70-வது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் பிரபல நடிகர் ரஜினிகாந்த் கலந்து கொண்டு ஆசிரமத்தில் தனக்கு கிடைத்த அனுபவம் குறித்தும், ரவிசங்கரிடம் தான் கொண்டுள்ள பிணைப்பு குறித்தும் பகிர்ந்து கொண்டார்.
பல வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த ஆசிரமத்துக்கு தான் வந்த போது, தனது ஈகோ உடைக்கப்பட்ட தருணம் குறித்து பகிர்ந்தார் ரஜினிகாந்த். “முதன் முறையாக இந்த ஆசிரமத்துக்கு வந்த போது இங்கிருந்த சூழலை பார்த்து நான் மெய்மறந்து போனேன். எங்கு திரும்பினாலும், பச்சை பசேலென்ற செடி கொடிகள், ஏரி, ஆங்காங்கே மகிழ்ச்சியாக சிரித்த முகத்துடன் மக்கள் இருந்தனர்.
VIDEO | Recalling his earlier visit to the Art of Living, actor Rajinikanth (@rajinikanth) brought the house down with his humorous take, said, 'nobody even looked at me'.#Rajinikanth pic.twitter.com/JPZGgxtLMv— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
மேலும் ஒரு யானை, குதிரைகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான மாடுகளும் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. அவற்றில் ஒரு குதிரையின் பெயர் ரஜினி” என்றவுடன் அங்கிருந்த பார்வையாளர்களின் மத்தியில் சிரிப்பலை எழுந்தது.
முதலில் 2 நாட்கள் ஆசிரமத்தில் தங்கலாம் என்று திட்டமிட்டு சென்ற ரஜினிகாந்த் அந்த இடம் பிடித்து போக அங்கேயே 15 நாட்கள் தங்கினாராம். அப்போது நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் வாழ்க்கையை பார்க்கும் கோணத்தையே முற்றிலுமாக மாற்றியதாக கூறியுள்ளார்.
தனது ஆசிரம அனுபவம் குறித்து தொடர்ந்து பேசிய ரஜினிகாந்த், “நான் இங்கு தங்கியிருந்த சமயத்தில் ஆசிரமத்தை சுற்றி பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் என்னிடம் கேட்டார். நான் ஒரு திரைப் பிரபலம் என்பதால் அங்குள்ளவர்கள் என்னை பார்த்தவுடனே நான் ஒரு ஸ்டார் என்பதை கண்டு கொண்டு என்னிடம் ஆட்டோகிராப் வாங்குவார்கள், புகைப்படம் எடுப்பார்கள் என நினைத்து கொண்டே அவருடன் சென்றேன்.
ஆனால் அங்கு நடந்த விஷயம் என்னை ஆச்சர்யப்பட வைத்தது. அங்கு கிட்டத்தட்ட 100 பேர் இருந்தனர். ஆனால் ஒருவர் கூட என்னை திரும்பிப் பார்க்கவில்லை. நான் பொய் சொல்லவில்லை. புகைப்படம், ஆட்டோகிராப் கேட்கவில்லை என்றாலும் கூட பரவாயில்லை. ஆனால் அவர்களை பார்த்து கையசைத்த போதும் அவர்கள் ஒருமுறை கூட என்னை பார்க்கவில்லை. நான் அரசியல்வாதிகள், தொழிலதிபர்கள் என பலரை சந்தித்திருக்கிறேன். ஆனால் இந்த அனுபவம் எனது ஈகோவை உடைத்தது” என்றார்.
இந்த சம்பவம் தான் புகழ் மற்றும் அந்தஸ்தை விட ஆன்மிகத்திற்கு அதிக மரியாதை உள்ளது என்ற பாடத்தை தனக்கு புகட்டியது என்கிறார் ரஜினிகாந்த். “நட்சத்திர அந்தஸ்து வரும் போகும் அல்லது சில காலம் இருக்கும். ஆனால் ஆன்மிக அந்தஸ்து மற்ற அனைத்துக்கும் மேலானது. இறப்புக்கு பிறகும் அந்த புகழ் இருக்கும். சொல்லப் போனால் அது மேன்மேலும் வளரும்” என்று தனது ஆன்மிக அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார் ரஜினிகாந்த்.