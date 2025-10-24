ETV Bharat / entertainment

ரஜினியின் அடுத்த படத்தை இயக்குவது யார்? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

அருணாச்சலம் திரைப்படத்திற்கு பிறகு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் - சுந்தர்.சி இணைய இருப்பது திரை ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் (கோப்புப்படம்)
நடிகர் ரஜினிகாந்த் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 8:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ரஜினிகாந்தின் அடுத்த படத்தை பிரபல இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நட்சத்திரமாக இருந்து வரும் ரஜினிகாந்த் அடுத்து யார் இயக்கத்தில் நடிக்க போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மிகப்பெரிய அளவில் இருந்து வரும் நிலையில், தற்போது இது குறித்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ் திரையுலகில் தொடர்ந்து 50 ஆண்டுகளாக சூப்பர் ஸ்டாராக விளங்கி வரும் ரஜினிகாந்தின் கூலி திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், அடுத்ததாக அவர் நடித்து வரும் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், ரஜினியின் அடுத்த திரைப்படம் தொடர்பாக பல்வேறு விதமான செய்திகள் ஒவ்வொரு நாளும் வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தது. அந்த வகையில் கடந்த காலகட்டத்தில் ரஜினி, கமல் இணைந்து பல்வேறு விதமான வெற்றி படங்களை கொடுத்திருந்த நிலையில், அதை போன்று ஒரு படம் மீண்டும் வெளியாக உள்ளது என்கிற செய்திகள் வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தது.

இதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக சிங்கப்பூரில் நடைபெற்ற விருது வழங்கும் விழாவில் வெளிப்படையாகவே கமல்ஹாசன், தான் ரஜினியுடன் இணைந்து நடிக்க இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். மேலும், அந்தப் படத்தினை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்க இருப்பதாகவும், அதற்காகவே லோகேஷ் கனகராஜன் கைதி 2 திரைப்படம் இயக்கும் பணிகள் தள்ளிப்போனதாகவும் தகவல்கள் வெளியானது.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை விமான நிலையத்தில் ரஜினிகாந்திடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், "நானும் கமலும் இணைந்து நடிப்பது என்றால் அதற்கு ஏற்ப கதைக்களம் வேண்டும். அப்படி அமைந்தால் இருவரும் இணைந்து நடிப்பேன்" என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் ரஜினிகாந்தின் அடுத்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. வழக்கமான சுந்தர்.சி -யின் நகைச்சுவை கலந்த குடும்பப் படமாக இது இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் கூடுதல் சிறப்பாக இப்படத்தினை ரஜினிகாந்தின் நீண்ட கால நண்பரும், நடிகருமான கமல்ஹாசன் தயாரிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எது எப்படி இருந்தாலும் அருணாச்சலம் திரைப்படத்திற்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் - சுந்தர்.சி இணைய இருப்பது ரஜினிகாந்த்தின் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது.

TAGGED:

RAJINIKANTH
SUNDAR C
FILM
ரஜினிகாந்த்
RAJINIKANTH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.