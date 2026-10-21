நயன்தாரா மீண்டும் அம்மனாக மிரட்டும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ டிரெய்லர் வெளியீடு
சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா, ரெஜினா, ஊர்வசி, யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகிறது.
Published : October 21, 2026 at 3:50 PM IST
சென்னை: நயன்தாரா அம்மன் அவதாரத்தில் மீண்டும் மிரட்டும் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தில் நடிகை நயன்தாரா அம்மன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.
ஆன்மீகம், நகைச்சுவை மற்றும் சமூகக் கருத்துகளை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடையே பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படத்தை இயக்குநர் சுந்தர்.சி இயக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படத்திலும் நடிகை நயன்தாரா மீண்டும் அம்மன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் சார்பில் டாக்டர் ஐசரி கே. கணேஷ் இப்படத்தைத் தயாரித்துள்ளார்.
இந்த திரைப்படத்திற்கு ‘மஹாசக்தி’ என்ற பெயரும் விளம்பரங்களில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இப்படத்தின் ‘ரைஸ் ஆஃப் மஹாசக்தி’ என்ற பெயரில் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், தற்போது படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது. டிரெய்லரில் இடம் பெற்றுள்ள பிரம்மாண்டமான காட்சிகளும், நயன்தாராவின் அம்மன் தோற்றமும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளன. முதல் பாகத்தில் நயன்தாராவின் நடிப்புக்கு கிடைத்த வரவேற்பு, இரண்டாம் பாகத்தின் மீதும் ரசிகர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதற்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.
இரண்டாம் பாகத்தில் இயக்குநர் சுந்தர்.சி இணைந்திருப்பதும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இப்படத்தில் நடிகை ஊர்வசி, யோகி பாபு, ரெஜினா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். அதே போல, கன்னட நடிகர் துனியா விஜய் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரையுலகைச் சேர்ந்த கலைஞர்களும் இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
பக்திப் பின்னணியில் பிரம்மாண்டமான திரைப்படமாக உருவாகியுள்ள ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’, ரசிகர்களுக்கு வித்தியாசமான திரையரங்க அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளதால், படத்தின் கதை மற்றும் கதாபாத்திரங்கள் ரசிகர்களுக்கு ஆவலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படத்தை தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளிலும் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி இப்படம் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பண்டிகைக் கால வெளியீடாக வருவதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்படம் வரவேற்பைப் பெறும் என படக்குழு எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.