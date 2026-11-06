‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: நயன்தாராவின் தெய்வ அவதாரம் ஜொலித்ததா?
சுந்தர். சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா, ஊர்வசி, ரெஜினா, துனியா விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 6, 2026 at 3:23 PM IST
சென்னை: 'மூக்குத்தி அம்மன் 2' தீபாவளி பண்டிகைக்கான நல்ல பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் என பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், சுந்தர். சி இயக்கத்தில், நயன்தாரா, ஊர்வசி, ரெஜினா, துனியா விஜய் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’மூக்குத்தி அம்மன் 2’. இந்த படத்திற்கு ஹிப்ஹாப் ஆதி இசையமைத்துள்ளார். இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ முதல் பாகம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அதனைத்தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் அறிவிக்கப்பட்டது. முதல் படம் வெற்றி பெற்றதால் இரண்டாம் பாகத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருந்தது.
இந்நிலையில், மூக்குத்தி அம்மன் 2 இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த திரைப்படம் குறித்து தனியார் ஊடகம் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள விமர்சனத்தில், “மூக்குத்தி அம்மன் 2 நல்ல பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். கற்பனையான ஆன்மீக திரைப்படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நயன்தாரா அம்மனாக அற்புதமாக நடிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
#MookuthiAmman2 - ⭐️⭐️⭐️⭐️ 4/5 is entertaining, Well packaged devotional fantasy thriller with a fab #Nayanthara in the pivotal role. She is outstanding as Amman 💯 First half is fast paced with goosebump moments, mass moments and elevation blocks galore. The second half back story is interesting and the main characters @ReginaCassandra and #DuniyaVijay are 👌 superb. Kudos to the Graphics team and @hiphoptamizha bgm. On the whole, a festival film. #SundarC style climax and song picturisation with cameos are a treat for mass audiences go for it !! https://t.co/Ug7mqJWl0a— its cinema (@itscinemaoficl) November 5, 2026
முதல் பாதி மாஸ் காட்சிகளுடன் வேகமாக நகர்கிறது. இரண்டாம் பாதியில் ரெஜினா மற்றும் துனியா விஜய்க்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் பணியாற்றிய கிராஃபிக்ஸ் மற்றும் இசையமைப்பாளர் ஹிப்ஹாப் ஆதிக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். மொத்தத்தில் இது பண்டிகைக்கான திரைப்படம். சுந்தர். சி ஸ்டைலில் கிளைமாக்ஸ், பாடல்கள், மற்றும் மாஸ் ஆடியன்ஸுக்கு ட்ரீட்டாக உள்ளது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆன்லைன் விமர்சகர் அமுத பாரதி வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் விறுவிறுப்பாக நகர்கிறது. இரண்டாம் பாகம் சுமாராக உள்ளது. போலீஸ் மற்றும் அம்மன் கேரக்டர்களில் நயன்தாரா நடிப்பு படத்திற்கு பெரும் பலம்.இரண்டாம் பாதியில் ஃபிளாஷ்பேக் மற்றும் யோகிபாபுவின் காமெடி காட்சிகள் தான் படத்தின் மைனஸ். ஹிப்ஹாப் ஆதி நல்ல பின்னணி இசையை வழங்கியுள்ளார். மொத்தத்தில் சுமாரான கமர்ஷியல் பொழுதுபோக்கு திரைப்படம்” என கூறியுள்ளார்.
#MookuthiAmman2 [#ABRatings - 3/5] - An Engaging First half & followed by Okish second half - #Nayanthara as Cop and Amman made the film more interesting with her performance and screen presence ⚡ - Regina, Duniya Vijay Ramchandra & Sunil appeared in Antagonist characters, led by Regina🌟 - Flashback portions in the 2nd half & Yogibabu's comedy are the let down - HipHop's BGM added a weightage to the scenes🥁 - Powerful interval and Climax sequence🔥 Overall a Decent Commerical entertainer filled with Divinity— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) November 6, 2026
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‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைன் விமர்சகர் ரமேஷ் பாலா வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “மூக்குத்தி அம்மன் 2 தீபாவளி பண்டிகைக்கான சிறந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். குடும்ப உறவு, ஆன்மிகம், மற்றும் ஃபேண்டஸி உள்ளிட்ட அம்சங்கள் கலந்து வண்ணமயமான படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
#MookuthiAmman2 is a COMPLETE DIWALI FAMILY ENTERTAINER! 🔥💥 A colourful festive treat packed with emotions, family bonding, divine elevations and fantasy elements! ❤️🙏 A wholesome theatrical experience for audiences of all ages, especially kids! ✨ Director #SundarC once again proves why he is a MASTER of commercial entertainment! 30+ years in the industry and still knows exactly what clicks with the masses! 👏🔥— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 6, 2026
இந்த படம் அனைத்து வயது பார்வையாளர்களையும் கவரும். இயக்குநர் சுந்தர்.சி கமர்ஷியல் படங்களின் மாஸ்டர் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளார். திரைத்துறையில் 30 ஆண்டுகளாக தன்னை புதுப்பித்து கொண்டு, ஆடியன்ஸுக்கு பிடித்தமான வகையில் படத்தை உருவாக்குகிறார்” என தெரிவித்துள்ளார்.