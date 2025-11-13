ETV Bharat / entertainment

ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்கப் போவதில்லை! ரசிகர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த சுந்தர்.சி!

கமல்ஹாசன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பதாக இருந்த 'தலைவர் 173' படத்தை இயக்கப் போவதில்லை என சுந்தர்.சி அறிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 2:26 PM IST

சென்னை: ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்கப் போவதில்லை என இயக்குநர் சுந்தர். சி திடீரென அறிவித்திருப்பது ரசிகர்களை பெரிதும் ஏமாற்றம் அடையச் செய்துள்ளது.

கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் இண்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கவுள்ளதாக கடந்த வாரம் அறிவிப்பு வெளியானது. இந்நிலையில் ரஜினிகாந்த் படத்தில், இருந்து விலகுவதாக சுந்தர்.சி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

