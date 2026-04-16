‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து கசிந்த காணொளி காட்சி - தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை

ரசிகர்களும், சமூக வலைதள பயனாளர்களும் இந்த காணொளிக் காட்சியை பயன்படுத்துவதையோ, பகிர்வதையோ அல்லது மீண்டும் பதிவிடுவதையோ தவிர்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்வதாக சன் பிக்சர்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.

இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த்
இயக்குநர் நெல்சன் மற்றும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 16, 2026 at 8:51 PM IST

சென்னை: ‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து ஒரு காணொளி காட்சி கசிந்ததையடுத்து, அதனை பகிரும் அல்லது விளம்பரப்படுத்தும் கணக்குகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.

ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘ஜெயிலர்’. மோகன்லால், ஜாக்கி ஷெராஃப், சிவ ராஜ்குமார், ரம்யா கிருஷ்ணன், விநாயகன், தமன்னா, சுனில், யோகி பாபு, வசந்த் ரவி மற்றும் மிர்னா மேனன் என பான் இந்தியா ஸ்டார்கள் நடித்திருந்த இந்த படமானது பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஹிட்டடித்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து ரஜினிகாந்த் - லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் ‘கூலி’ திரைப்படம் வெளியானது. ஜெயிலரை போன்றே இந்த திரைப்படமும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், திரைப்படம் அவ்வளவாக சோபிக்கவில்லை.

எனவே மக்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்ய, ‘ஜெயிலர்’ படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்கவிருப்பதாக கடந்த ஆண்டே புரோமோஷன் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க, அனிருத் இசையமைக்கும் இத்திரைப்படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. பட அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து சூட்டிங் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக போய்க்கொண்டிருக்கிறது. மேலும் படமானது வரும் ஜூன் மாதம் வெளியாகும் என்று ஏற்கனவே ரஜினிகாந்த் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில், தற்போது ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில், ‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு காணொளிக் காட்சியானது தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவி வருவதாகவும், அதனை தங்கள் திருட்டு தடுப்புக் குழு தீவிரமாக கண்காணித்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது எனவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறது.

மேலும், இந்தக் காணொளிக் காட்சிகளைப் பகிரும் அல்லது விளம்பரப்படுத்தும் சமூக வலைதளக் கணக்குகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவும், ஏற்கனவே வெளியான பதிவுகளை அகற்றத் தேவையான நடவடிக்கைகளையும் முழு வீச்சில் எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.

எனவே ரஜினிகாந்தின் ரசிகர்களும், சமூக வலைதள பயனாளர்களும் இந்த காணொளிக் காட்சியை பயன்படுத்துவதையோ, பகிர்வதையோ அல்லது மீண்டும் பதிவிடுவதையோ தவிர்க்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்வதாகவும் அதில் கூறியிருக்கிறது.

‎அதே நேரத்தில், ஒருவேளை பகிர்வோர், பதிவிடுவோர், பதிவிறக்கம் செய்வோர் ஆகியோர் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகளுக்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளளுமாறும் சன் பிக்சர்ஸ் தெரிவித்திருக்கிறது.

