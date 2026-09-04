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மிடுக்கான தோற்றத்தில் கமல்ஹாசன் - அருண்குமார் இயக்கும் புதிய படத்தின் புகைப்படம் வைரல்

இயக்குநர் அருண்குமார் முன்னதாக பண்ணையாரும் பத்மினியும், சேதுபதி, சிந்துபாத், சித்தா, வீர தீர சூரன் ஆகிய படங்களை இயக்கியுள்ளார்

அருண்குமார் இயக்கும் படத்தில் கமல்ஹாசன் தோற்றம்
அருண்குமார் இயக்கும் படத்தில் கமல்ஹாசன் தோற்றம் (X/ @RKFI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 10:58 AM IST

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சென்னை: இயக்குநர் அருண்குமார் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்கவுள்ள படத்தின் ‘டெஸ்ட் லுக்’ புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நடிகரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன், இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் ‘தக் லைஃப்’ திரைப்படத்திற்குப் பிறகு, சண்டைப் பயிற்சியாளர்கள் அன்பறிவு இயக்கத்தில் தன் 234-வது படத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் காரணங்களால் அப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தள்ளிப் போனது.

‎அதே சமயம், கமல்ஹாசன் தனது ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் மூலம், அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ‘தர்மன்’ படத்தை தயாரித்து வருகிறார். மேலும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘சேயோன்’ திரைப்படத்தையும் தயாரித்து வருகிறார்.

தொடர்ந்து ‘ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ்’ தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் ரஜினிகாந்துடனும் ஒரு படத்தில் நடிக்க உள்ளார். ஆனால் தான் நடிக்கவிருக்கும் படங்களின் படப்பிடிப்பு தொடங்க தாமதமாகும் என்ற சூழ்நிலை நிலவி வரும் நிலையில், இயக்குநர் எஸ்.யூ. அருண்குமார் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இந்த படத்தின் ‘டெஸ்ட் லுக்’ புகைப்படத்தை, படத்தை தயாரிக்கும் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புகைப்படத்தில் கமல்ஹாசன் கறுப்பு நிற சட்டையும், காக்கி நிற பேண்ட்டும் அணிந்தவாறு கையில் அரிவாளுடன் உள்ளார். மேலும் இந்த படமானது மதுரை மண் சார்ந்த கதைக்களத்தில் உருவாக இருப்பதாகவும், கமல்ஹாசன் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் மதுரை வட்டார மொழியில் ‘தோ வாரேன்’ என்ற தலைப்புடன் புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில், இதுவரை கமல்ஹாசன் போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த படங்கள் ஹிட்டான நிலையில், இந்த படமும் வரவேற்பை பெறும் என்பது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. இந்த புகைப்படம் வெளியானது முதல் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

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பண்ணையாரும் பத்மினியும், சேதுபதி, சிந்துபாத் போன்ற கமர்ஷியல் அம்சங்களுடன் உணர்வுப்பூர்வமான படங்களையும், சித்தா போன்ற சர்ச்சைக்குரிய படங்களையும் வழங்கியவர் இயக்குநர் அருண்குமார். அவரது இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த படம் எந்த மாதிரியான கதையம்சத்தில் இருக்கும் என்பதும் ரசிகர்களின் கேள்வியாக உள்ளது. ‎

TAGGED:

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இயக்குநர் அருண்குமார்
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