'மகாராஜா' ஹாலிவுட் ரீமேக் படத்தில் அழைத்தால் நிச்சயம் நடிப்பேன் - சச்சனா நமிதாஸ்
‘மகாராஜா’ திரைப்படத்தைப் பார்த்த ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் ஹாங்க்ஸ், அதில் நடித்த இளம் நடிகை சச்சனா நமிதாஸின் நடிப்பை வெகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 11:07 PM IST
-By. ஐயப்பன்
சென்னை: மகாராஜா திரைப்படத்தின் ஹாலிவுட் ரீமேக்கில், தமிழில் நான் நடித்த அதே கதாபாத்தித்தில் நடிக்க அழைத்தால் நிச்சயம் நடிப்பேன் என்று நடிகை சச்சனா நமிதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
உலக அளவில் கவனம் பெற்ற ‘மகாராஜா’ விஜய் சேதுபதி நடிப்பில், இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதன் இயக்கத்தில் 2024-ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘மகாராஜா’. வித்தியாசமான திரைக்கதை, எதிர்பாராத திருப்பங்கள் மற்றும் உணர்வுபூர்வமான காட்சிகள் ஆகியவற்றை கொண்ட திரைப்படம், ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் அனுராக் காஷ்யப், மம்தா மோகன்தாஸ், நட்டி, சிங்கம் புலி, முனீஸ் காந்த் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். குறிப்பாக, படத்தின் கதையை நகர்த்தி செல்லும் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் சச்சனா நமிதாஸ் நடித்திருந்தார். இவரது நடிப்பு ரசிகர்களிடையே பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது. இந்தியாவில் மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் இப்படம் கவனம் பெற்றது. தற்போது இப்படத்தைப் பார்த்த ஹாலிவுட் பிரபலமான டாம் ஹாங்க்ஸ், படத்தில் நடித்த இளம் நடிகையின் நடிப்பைப் பாராட்டியிருப்பது தமிழ் சினிமாவுக்கு மேலும் பெருமை சேர்த்துள்ளது.
இந்தியப் படங்களைப் பரிந்துரைக்கக் கேட்ட டாம் ஹாங்க்ஸ்
ஹாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற நடிகரான டாம் ஹாங்க்ஸ், ‘ஃபாரஸ்ட் கம்ப்’, ‘காஸ்ட் அவே’, ‘சேவிங் பிரைவேட் ரையன்’ உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களைக் கொண்ட இவர், இந்தியத் திரைப்படங்கள் மீதும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளார். இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கவுண்டி மியூசியம் ஆஃப் ஆர்ட் (LACMA) நிகழ்ச்சியில் சர்வதேச தொலைக்காட்சி கலை மற்றும் அறிவியல் அகாடமியின் வாரிய உறுப்பினரான கவிதா குப்தாவைச் சந்தித்துள்ளார். அப்போது இந்தியாவில் இருந்து பார்க்க வேண்டிய மூன்று திரைப்படங்களைப் பரிந்துரைக்குமாறு டாம் ஹாங்க்ஸ் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அதற்கு கவிதா குப்தா பரிந்துரைத்த திரைப்படங்களில் விஜய் சேதுபதியின் ‘மகாராஜா’ திரைப்படமும் இடம்பெற்றிருந்தது. இதையடுத்து டாம் ஹாங்க்ஸ் அந்தப் படத்தைப் பார்த்துள்ளார்.
"சச்சனா நமிதாஸின் நடிப்பை மறக்க முடியவில்லை"
‘மகாராஜா’ திரைப்படத்தைப் பார்த்த டாம் ஹாங்க்ஸ், அதில் நடித்த சச்சனா நமிதாஸின் நடிப்பால் மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளார். “அந்தப் பெண்ணின் நடிப்பை என்னால் இன்னும் மறக்க முடியவில்லை. என்ன ஒரு அற்புதமான நடிகை! அந்தக் கதாபாத்திரத்தில் நான் நடித்திருந்தால், அந்தக் குற்றவாளியைக் கொன்றிருப்பேன் என நினைக்கிறேன்” என்று அவர் கூறியதாக கவிதா குப்தா தெரிவித்துள்ளார். இந்தப் பாராட்டு, சச்சனா நமிதாஸின் நடிப்பு, ஒரு சர்வதேச நடிகரையும் எந்த அளவிற்கு பாதித்துள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தகவலை கவிதா குப்தா, ‘தி ஹாலிவுட் ரிப்போர்டர் இந்தியா’வுக்கு அளித்த பேட்டியில் பகிர்ந்துள்ளார்.
தேசிய விருது பெற்ற சச்சனா நமிதாஸ்
படத்தின் உணர்வுபூர்வமான மையமாக இவரது கதாபாத்திரம் அமைந்திருந்தது. குறிப்பாக, கதையின் முக்கியமான திருப்பங்களில் இவரது நடிப்பு பார்வையாளர்களை வெகுவாகப் பாதித்தது. இப்படத்தில் நடித்ததற்காக சச்சனா நமிதாஸ்க்கு 2026-ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட 72-வது தேசிய விருதில் 'சிறந்த துணை நடிகைக்கான தேசிய விருதையும் பெற்றுள்ளார். இந்நிலையில், ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் ஹாங்க்ஸ் இவரது நடிப்பைப் பாராட்டியிருப்பது அவருக்கு மேலும் ஒரு முக்கியமான அங்கீகாரமாக அமைந்துள்ளது.
டாம் ஹாங்க்ஸின் பாராட்டைக் கேட்ட சச்சனா நமிதாஸ், இது தனக்கு கனவு போல இருப்பதாகவும், வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பளித்த இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதனுக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
நமது 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகத்திற்கு சச்சனா நமிதாஸ் தொலைபேசி வாயிலாக அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், "ஹாலிவுட் நடிகரான டாம், என்னுடைய படத்தை பார்த்து, நான் சிறப்பாக நடித்திருக்கிறேன் என்று தெரிவித்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் படத்தை பார்த்து அவரின் பாராட்டை தெரிவித்திருப்பது, என்னைப் போன்றோருக்கு உந்துதல் அளிக்கிறது.
என்னை பாராட்டிய நடிகரின் 'பாரஸ்ட்' திரைப்படத்தையும் 'டெர்மினல்' திரைப்படத்தையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவரது நடிப்பாற்றல் அசாத்தியமானது. என்னுடைய திரை வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த தொடர்ச்சியாக திரைப்படங்கள் வரவுள்ளன. அவற்றை இப்போது சொல்லிவிட்டால் சுவாரஸ்யம் குறைந்து விடும். நிச்சயமாக நான் நடிக்கக்கூடிய படங்கள் அனைவரது மனதிற்கு நெருக்கமான படங்களாகவே இருக்கும் என நான் நம்புகிறேன்.
இந்த சமயத்தில் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். 'மகாராஜா' திரைப்படம் வெளியாகி தமிழகம் தாண்டி, இந்தியா தாண்டி, பலரும் பாராட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தப் பாராட்டுகள் அனைத்தும் எனக்கு கிடைக்கும் என்று படத்தில் நடிக்கும்போது நான் நம்பவில்லை. இருப்பினும் எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மட்டுமே தான் அன்றைய சூழலில் நான் யோசித்தேன்.
பெரிய நடிகர் விஜய் சேதுபதியுடன் சிறந்த இயக்குனரான நித்திலன் சாமிநாதனுடன் இணைந்து சிறந்த கதைய அம்சம் கொண்ட படத்தில் பணியாற்றுகிறேன் என்கிற உணர்வு மட்டுமே மகாராஜா படப்பிடிப்பு தளத்தில் எனக்கு இருந்தது.
என்னுடைய நடிப்பினை பாராட்டிய ஹாலிவுட் நடிகர் டாம் ஹாங்க்ஸ், ஒருவேளை ஹாலிவுட் ரீமேக் ஆகக்கூடிய மகாராஜா திரைப்படத்தில் தமிழில் நான் நடித்த அதே கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க அழைத்தால் நிச்சயமாக நடிப்பேன். அதைவிட எனக்கு வேறு ஒன்றும் பெருமை இல்லை" என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
'மகாராஜா' ஹாலிவுட் ரீமேக், தமிழில் இரண்டாம் பாகம்
‘மகாராஜா’ திரைப்படம் தற்போது ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளதாகவும், அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சர்வதேச அளவில் இப்படம் பெற்ற வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, அதன் ஆங்கில மொழி ரீமேக்கிற்கான பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையே, படத்தின் நாயகன் விஜய் சேதுபதியும், நடிகை சாச்சனா நமீதாஸ்சும் ஹாலிவுட் ரீமேக்கில் நடிக்க விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார். வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதில் நடிக்கத் தயாராக இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார்.
மேலும், ‘மகாராஜா 2’ படத்தின் கதையை இயக்குநர் நித்திலன் சாமிநாதன் விஜய் சேதுபதியிடம் கூறியுள்ளதாகவும், அந்தக் கதை மிகவும் அழகாக இருப்பதாகவும் விஜய் சேதுபதி தெரிவித்துள்ளார். ஒரு தமிழ் திரைப்படம் மொழிகளைக் கடந்து உலக அளவில் கவனம் பெறுவதற்கு ‘மகாராஜா’ மற்றுமொரு உதாரணமாக அமைந்துள்ளது.