நானியின் ஆக்ஷன் அவதாரம், அனிருத் இசை ரசிகர்களை கவர்ந்ததா? - ‘தி பாரடைஸ்’ ஆன்லைன் விமர்சனம்
ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் நானி, கயாடு லோஹர், மோகன் பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘தி பாரடைஸ்’ திரைப்படம் இன்று தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 11:51 AM IST
ஹைதராபாத்: நானி நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள ‘தி பாரடைஸ்’ (The Paradise) திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.
இந்த ஆண்டு தென்னிந்திய சினிமாவில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய திரைப்படங்களுள் ஒன்று நானி நடிப்பில் உருவான 'தி பாரடைஸ்’. பெரும் பட்ஜெட்டில் தெலுங்கு இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் நானி, கயாடு லோஹர், மோகன் பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘தி பாரடைஸ்’ திரைப்படம் இன்று தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் குறித்து ஆன்லைனில் விமர்சனங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. இப்படம் குறித்து venky reviews எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள விமர்சனத்தில், “இந்த செயற்கையான மாஸ் படம் பொறுமையை சோதிக்கிறது. இப்படத்தில் ஆரம்பகட்ட காட்சிகள் மற்றும் இடைவெளி காட்சிகள் மட்டும் கவர்கிறது. அதன்பின்னர் இரண்டாம் பாதி சலிப்பூட்டும் திரைக்கதை மற்றும் அயர்ச்சியாக நகர்கிறது. படத்தில் ஒரு சில காட்சிகள் ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில் இருக்கின்றன.
#TheParadise A Patience Testing Artificial Mass Film!— Venky Reviews (@venkyreviews) September 23, 2026
An interesting start and decent interval are about the only portions that work in the first half. The second half is even worse with senseless writing, tedious narration, and barely any emotional connect. There are moments…
ஆனால் படத்தொகுப்பு உள்ளிட்ட மற்ற அனைத்தும் செயற்கையாக உள்ளது. பாடல்களை தவிர அனிருத்தின் பின்னணி இசை கவனம் பெறாதது ஆச்சர்யத்தை அளிக்கிறது. மேலும் பின்னணி இசை அதிக சத்தமாக இருந்ததால் ஒரு சில இடங்களில் வசனங்கள் கூட சரியாக கேட்கவில்லை. இயக்குநர் ஒடேலா தனக்கு கிடைத்த பொன்னான வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை. நானி சிறப்பாக நடித்திருந்தாலும், இந்த கதை உலகிற்கு அவர் பொருந்தவில்லை” என கூறியுள்ளார்.
Just finished watching #TheParadise !! 🦅— Teja for Jr NTR ❤️ (@TejaforTarak) September 23, 2026
⭐⭐⭐#1sthalf : Jail fight, Aaya Sher, Anirudh bgm & the interval scene ki (mental aipotharu) 🥵🥵🥵#2ndhalf : Mother sentiment, Nani Thandavam & it's bgm, Yeshanagula song, NTR, KCR References & the climax fight is good. Music… pic.twitter.com/89yX6vooL1
‘தி பாரடைஸ்’ திரைப்படம் பார்த்த மற்றொரு நெட்டிசன் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “முதல் பாதியில் சிறையில் நடைபெறும் சண்டைக் காட்சி, ஆயா ஷேர் பாடல், அனிருத் இசை மற்றும் இடைவெளி காட்சி ரசிக்கும்படியாக உள்ளது. அதேபோல், இரண்டாம் பாதியில் அம்மா சென்டிமென்ட் காட்சி, நானியின் நடிப்பு மற்றும் கிளைமாக்ஸ் சண்டைக் காட்சி ஆகியவை சிறப்பாக உள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக பாரடைஸ் திரைப்படம் ரசிக்கும்படியாக உள்ளது” என கூறியுள்ளார்.
#TheParadise - Mass Avatar doesnt suit Nani. Funny Villain, Dummy Kayadu, Weak Mom. Loud BGM & Worst Edits. Opening 20Mins, Interval Point & KCR Scenes Gud. Minus - Staging, ColorTone, SlowMotion Shots, Random Actions, Emotionless Mom-Son Bond, Improper Narration flow. BAD Watch!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) September 23, 2026
ஆன்லைன் விமர்சகர் கிறிஸ்டோபர் கனகராஜ் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “நடிகர் நானிக்கு மாஸ் கதாபாத்திரங்கள் பொருந்தவில்லை. வில்லன் மற்றும் நடிகை கயாடு லோஹரின் கதாபாத்திரங்கள் கவரும்படியாக இல்லை. மேலும் பின்னணி இசை மற்றும் படத்தொகுப்பு சரியாக இல்லை.
படத்தில் முதல் 20 நிமிட காட்சிகள், இடைவெளி காட்சி மற்றும் கே.சி.ஆர் வரும் காட்சிகள் நன்றாக உள்ளன. ஆனால் கதை அமைக்கப்பட்ட விதம், ஸ்லோ மோஷன் காட்சிகள், ஆக்ஷன் காட்சிகள், தாய் - மகன் இடையே உணர்ச்சி இல்லாத காட்சிகள் படத்திற்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்துகிறது” என கூறியுள்ளார்.
#TheParadise - First half was atleast Pasable but the Second half was completely Flat & travels elsewhere throughout the film !!— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 23, 2026
Even Anirudh's background in 2nd half didn't work 🙁
Mother Sentiment was the core of the film, but the mother character has been setup so flaud, so…
மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகரான அமுதபாரதி, “பாரடைஸ் திரைப்படம் முதல் பாதி ஓரளவு ரசிக்கும்படியாக உள்ளது. ஆனால் இரண்டாம் பாதி சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் வேறு திசையில் பயணிக்கிறது. அனிருத் பின்னணி இசையும் இரண்டாம் பாதியில் ரசிக்கும்படியாக இல்லை. அம்மா சென்டிமென்ட் தான் படத்தின் மையக்கதை. ஆனால் அந்த கதாபாத்திரம் ரசிகர்களுக்கு எந்தவித பிணைப்பையும் ஏற்படுத்தும் விதமாக இல்லை” என கூறியுள்ளார்.