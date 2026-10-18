'அப்பா விட்டு சென்ற இசைப் பணியை தொடர்வேன்': ஸ்ரீகாந்த் தேவா உருக்கம்
"இந்த நேரத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் எடுத்த நடவடிக்கையால்தான், அப்பாவின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை கிடைத்தது"
Published : October 18, 2026 at 8:43 PM IST
ராணிப்பேட்டை: இசையமைப்பாளர் தேவா விட்டுச்சென்ற இசைப் பணியை தான் தொடர்வேன் என்றும், அதற்கு தமிழக மக்களின் ஆசிர்வாதம் தனக்கு வேண்டும் எனவும் அவரது மகன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா உருக்கமாக கூறினார்.
இசையமைப்பாளர் தேவா (75) மாரடைப்பால் நேற்று (அக்.17) காலமானார். இதனைத் தொடர்ந்து, அவரது உடல் சொந்த ஊரான மாங்காட்டை அடுத்த சக்கரமல்லூர் கிராமத்தில் இன்று முழு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. அவரது உடலுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும், திரைப்பிரபலங்களும் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தேவாவின் மகன் இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா, இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "என் தந்தை நேற்று வழக்கம் போலவே காணப்பட்டார். எப்போதும் போல தனது வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்.
குளிக்க சென்ற போது அவருக்கு மயக்கம் வருவது போல உணர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. சர்க்கரை குறைவாக இருக்கிறதா என சோதித்து பார்த்தார். ஆனால், சர்க்கரை அளவு சரியாகத்தான் இருந்தது.
அப்போது திடீரென என்னை பார்த்தப்படியே அப்பா சாய்ந்து கண்ணை மூடினார். உடனடியாக அப்பாவை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றோம். மருத்துவர்களும் எப்படியாவது அப்பாவை காப்பாற்ற போராடினார்கள். ஆனால் முடியவில்லை.
எனக்கு என்னுடைய அப்பா ரொம்ப ஸ்பெஷல். அப்பாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்த ஆயிரக்கணக்கான திரைப்பிரலங்கள், தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் வந்தார்கள். அரசியல் தலைவர்களும் வந்தனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்த நேரத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் எடுத்த நடவடிக்கையால்தான், அப்பாவின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை கிடைத்தது.
அதேபோல, ஊடகங்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏனென்றால், அப்பாவுக்கு அஞ்சலி செலுத்த முடியாதவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலமாக கொண்டு சேர்த்தது நீங்கள்தான் (பத்திரிகையாளர்கள்). உங்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள்.
என் தந்தையை மிகப்பெரிய இசையமைப்பாளராக தமிழக மக்கள் அங்கீகரித்தார்கள்; ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதேபோல, என்னையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பா விட்டுச்சென்ற பணியை நான்தான் இனி தொடர வேண்டும். தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆசிர்வாதம் எனக்கு எப்பொழுதும் வேண்டும்.
என் தந்தைக்கு மணிமண்டபம் கட்ட முடிவு செய்துள்ளோம். அது எங்களின் கடமை. விரைவில் அதற்கான பணியில் ஈடுபடுவோம்" என ஸ்ரீகாந்த் தேவா தெரிவித்தார்.