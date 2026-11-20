கானா பாடல்களின் பிதாமகன் தேவா பிறந்தநாள்: நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்ட ஸ்ரீகாந்த் தேவா, சுரேஷ் கிருஷ்ணா
ஒரு இசையமைப்பாளர் உருவாக்கிய பாடலைப் பல ஆண்டுகள் கடந்தும் கேட்டு ரசித்து, அவரை உடனடியாகத் தொடர்பு கொண்டு பாராட்ட வேண்டும் என்ற உணர்வை தனக்குள் ஏற்படுத்தியவர் தேவா என சுரேஷ் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 7:01 AM IST
சென்னை: மறைந்த தேனிசைத் தென்றல் தேவாவின் 76வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது மகனும் இசையமைப்பாளருமான ஸ்ரீகாந்த் தேவா மற்றும் மற்றும் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா ஆகியோர் பகிர்ந்துகொண்ட நினைவுகள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
தமிழ் சினிமாவில் 400-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் தேனிசைத் தென்றல் தேவா. கானா பாடல்களைத் தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகப்படுத்தியவர். நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான பாட்ஷா, அண்ணாமலை, அருணாச்சலம் ஆகிய படங்கள் தேவாவிற்கு பெரும் அடையாளத்தை ஏற்படுத்தியது.
மேலும் அஜித், விஜய் திரைவாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல ஹிட் பாடல்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். தமிழ் சினிமா இசைத்துறையில் முக்கிய பங்காற்றிய தேவா, கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். இந்நிலையில், அவரது நினைவுகள் குறித்து மகனும், இசையமைப்பாளருமான ஸ்ரீகாந்த் தேவா மற்றும் இயக்குநர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா பகிர்ந்தது குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
தந்தை தான் ’காட்ஃபாதர்’ - ஸ்ரீகாந்த் தேவா
ஸ்ரீகாந்த் தேவா தனது தந்தை தேவா குறித்து, அவர் இசையமைத்த 100-வது திரைப்படமான 'பிரியமுடன் ப்ரியா' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா ஆனது கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த விழாவில் தேவாவும் நேரில் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது மேடையில் பேசிய ஸ்ரீகாந்த் தேவா, "என்னுடைய காட்ஃபாதர் எனது தந்தை தான். எனக்கு ஆரம்பத்தில் இசை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. எங்கள் குடும்பத்தினர் இசையமைப்பதையும் இசைக்கருவிகள் வாசிப்பதையும் பார்த்துப் தான் கற்றுக்கொண்டேன்.
ஒரு கட்டத்தில் எனது தந்தை தேவா எனது எதிர்காலம் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய போது, ”எனக்குப் படிப்பு வரவில்லை. அதனால் கீபோர்டு வாங்கித் தாருங்கள், நான் கீபோர்டு பிளேயராகப் போகிறேன் என்று கூறினேன். அவரும் வாங்கிக் கொடுத்தார்" என்று தனது தந்தை தேவா உடனான நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். மேலும், தனது தந்தைக்கு நல்ல பெயர் வாங்கிக் கொடுத்திருப்பதாக நம்புவதாகவும் குறிப்பிட்டார். இதே விழாவில் தேவாவும் தனது மகன் 100 படங்களுக்கு இசையமைத்ததைப் பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுப் பேசினார்.
பாட்ஷா பின்னணி இசை – மறக்க முடியாத தேவாவின் பங்களிப்பு
’பாட்ஷா’ திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்தின் ஃப்ளாஷ்பேக் கதாபாத்திரம் குறித்தான பில்டப் காட்சிகளில், அவ்வப்போது நெகட்டிவ் தொழில்நுட்ப முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் முதல் பாதியில் அந்த குறிப்பிட்ட காட்சியின் இருக்கக்கூடிய தாக்கத்தை, இரண்டாம் பாதிக்கு நகர்த்தக் கூடிய வகையில் பின்னணி இசை இருக்க வேண்டும் என தேவாவிற்கு சுரேஷ் கிருஷ்ணா யோசனை கூறியுள்ளார்.
அதற்காக படத்தின் காட்சிகளைப் பார்த்துவிட்டு, படப்பிடிப்பு தளத்திலேயே தேவா பின்னணி இசையமைத்துள்ளார். சுரேஷ் கிருஷ்ணா கொடுத்த யோசனையின் அடிப்படையில் ரஜினிகாந்த் நடந்து வரும் காட்சியில் அவரது காலடிச் சத்தத்தையே ஒரு தனித்துவமான பின்னணி இசையாக மாற்றியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய சுரேஷ் கிருஷ்ணா, “அவர் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தும் போது, தனது பாடல்களை ரசிகர்கள் தற்போதும் நினைவில் வைத்திருப்பதாக மகிழ்ந்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியான லியோ படத்தில் கூட அவரது பாடல்களை பயன்படுத்தினர். நான் இளையராஜா உள்ளிட்ட பல இசையமைப்பாளர்களுடன் பணிபுரிந்தேன்.
ஆனால் தேவாவுடன் பணிபுரிந்த போது எங்களுக்குள் நல்ல புரிதல் ஏற்பட்டது. அவருக்கு இசையமைக்கும் போது பல பரிந்துரைகளை வழங்குவேன். அதனை பொறுமையாக கேட்டுக் கொள்வார். பல்வேறு மொழிகளில் அவருடன் பணிபுரிந்துள்ளேன். எனது இயக்கத்தில் தேவா சார் இசையமைத்த ’சாருகேசி’ படத்தில் ஷங்கர் மகாதேவன் பாடியது அவருக்கு சமீபத்தில் இசையமைத்த பிடித்தமான பாடலாக அமைந்தது.
அதேபோல, 'பாட்ஷா' திரைப்படத்தின் வெற்றியில் தேவாவின் பின்னணி இசைக்கு மிகவும் முக்கியப் பங்கு உள்ளதாக சுரேஷ் கிருஷ்ணா தெரிவித்தார். மேலும் அண்ணாமலை படத்தில் தேவா இசையமைத்த பெண்புறா பாடலை பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கேட்டேன். அவரை தொடர்பு கொண்டு பாராட்டினேன். ஒரு இசையமைப்பாளர் உருவாக்கிய பாடலைப் பல ஆண்டுகள் கடந்தும் கேட்டு ரசித்து, அவரை உடனடியாகத் தொடர்பு கொண்டு பாராட்ட வேண்டும் என்ற உணர்வைத் தனக்குள் ஏற்படுத்தியவர் தேவா என்றும் அவரது இசையின் மீதான தனது ஈடுபாட்டையும், வெளிப்படுத்தினேன் என அவரே கூறியுள்ளார்.