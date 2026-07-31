அவெஞ்சர்ஸ் வசூல் சாதனையை முறியடித்த ஸ்பைடர்மேன் - ஆன்லைன் விமர்சனம் என்ன?
டெஸ்டின் டேனியல் க்ரெட்டான் இயக்கத்தில் டாம் ஹாலண்ட், செண்டாயா, ஜேக்கப் பேட்டலான் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்சில் 38வது படமாக ’ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ உருவாகியுள்ளது
Published : July 31, 2026 at 10:45 AM IST
சென்னை: ‘ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ திரைப்படம் முதல் நாளில் இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த வெளிநாட்டு திரைப்படம் என்ற சாதனை படைத்துள்ளது.
ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே (Spiderman: Brand New Day) திரைப்படம் நேற்று இந்தியாவில் வெளியான நிலையில், பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, 72.44 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. இத்திரைப்படம் இந்தியாவில் ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் வெளியானது. ஆங்கிலத்தில் 7,987 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், 32.25 கோடி வசூல் பெற்றுள்ளது.
அதேபோல் தமிழில் 1,168 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், அதன் மூலம் ‘ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ 3 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. இந்த வசூல் மூலம் இந்தியாவில் அதிக வசூல் செய்த ஹாலிவுட் திரைப்படம் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளது.
முன்னதாக இந்த வரிசையில் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு வெளியான அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட் கேம் (Avengers: Endgame) திரைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது. இப்படம் இந்தியாவில் வெளியான முதல் நாளில் 65 கோடி வசூல் செய்தது. ஸ்பைடர்மேன் திரைப்படம் வார இறுதியில் இந்தியாவில் மிகப்பெரும் வசூல் சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்ப்படுகிறது.
டெஸ்டின் டேனியல் க்ரெட்டான் இயக்கத்தில் டாம் ஹாலண்ட், செண்டாயா, ஜேக்கப் பேட்டலான் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்சில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’. மேலும் இப்படம் மார்வெல் யுனிவர்சில் 38வது திரைப்படமாகும்.
ஸ்பைடர்மேன் கதை என்ன?
கடந்த பாகத்தில் பீட்டர் பார்க்கர் கதாபாத்திரமான ஸ்பைடர்மேனின் அடையாளம் உலகத்தில் இருந்து அழிக்கப்பட்ட நிலையில், 4 வருடங்களுக்கு இந்த பாகத்தில் கதை தொடர்கிறது. இந்த படத்தில் பீட்டர் பார்க்கர் மறைந்திருந்த நியூயார்க் சிட்டியை பாதுகாத்து வருகிறார்.
Just got home from watching #SpiderManBrandNewDay … Arguably the best action scenes in any Spider-Man movie. Overall I think I loved No Way Home a little bit more, but this was still damn good. Looking forward to seeing it again.— Justin (@Scotchoholic) July 30, 2026
அந்த நேரத்தில் டெலிபதி சக்தியை கொண்ட வில்லன் மக்களை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முயல்கிறார். அப்போது ஸ்பைடர் எவ்வாறு நாட்டை காக்கிறார் என்பது மையக்கதை ஆகும். இந்த ’ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ படத்தில் ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு மாறாக ஸ்பைடர் மேனின் தனிமை, காதல், பொறுப்புகள் ஆகியவை குறித்து விரிவாக பேசப்பட்டுள்ளது.
#SpidermanBrandNewDay is everything fans have been missing from the MCU! Truly feels like the BEST of Spider-Man, a mix of the action and grounded story in @insomniacgames, the swinging cinematography of TASM’s, and the heart of Raimi’s original trilogy. LOVED IT! 👍👍 https://t.co/TI2hfMqbS3— Casey Foreman (@CaseyForemanTV) July 30, 2026
’ஸ்பைடர்மேன்: பிராண்ட் நியூ டே’ ஆன்லைன் விமர்சனம்
அந்த வகையில், ஸ்பைடர்மேன் படத்திற்கு எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள விமர்சனங்கள் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம். அதில், ”இதுவரை எம்சியூ உலகில் ரசிகர்கள் தவறவிட்ட திரைப்படம் இந்த ஸ்பைடர்மேன் பாகம். ஸ்பைடர்மேன் படங்களில் இதுவரை வெளியானதில் இப்படம் சிறந்தது” என சினிமா விமர்சகர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
#SpiderManBrandNewDay Review 🍿— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 30, 2026
- An emotionally charged superhero actioner that is high on drama..🤟
- Towering performance from #TomHolland..🤝 He completely shouldered the film..✌️
- The Punisher and Sadie Sink were good..👍
- Peter's emotional arc worked well.. The film… pic.twitter.com/ncoOuw9YNb
மற்றொரு விமர்சகர் வெளியிட்டுல்ள பதிவில், “தற்போது தான் ஸ்பைடர்மேன் திரைப்படம் பார்த்தேன். இதுவரை வெளியான ஸ்பைடர்மேன் படங்களில் இந்த பாகத்தில் சிறப்பான ஆக்ஷன் காட்சிகள் உள்ளன. 'No way Home' பாகத்தை விட இப்படம் சிறப்பாக உள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.
#SpidermanBrandNewDay 🎥— KRITHIK_SURIYA (@VKrithikraj) July 30, 2026
A movie with emotions, stunts, love that works good 😎. Good first half followed by superb second half. Tom and zendaya done good performance.
3D was superb and background music 🎶 superb.
Rating:3.75/5
மேலும், சமூக வலைதளத்தில் மற்றொரு விமர்சகர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், ”விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன் ஸ்பைடர்மேனாக இல்லாமல், இந்த பாகம் உணர்ச்சிமிகு டிராமாவாக உள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார். தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் அற்புதமாக படமாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஸ்பைடர்மேனாக டாம் ஹாலண்ட் சிறப்பாக நடித்துள்ளதாக படம் பார்த்த மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் பாராட்டியுள்ளார்.