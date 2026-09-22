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ஆஸ்திரேலியாவில் இளையராஜாவுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியீடு; ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து இளையராஜா உருக்கம்

எனது இசைக்கு உயிர் கொடுத்த எண்ணற்ற மக்களுக்கும், என்னுடன் பயணித்த கலைஞர்களுக்கும், தலைமுறை தாண்டி எனது படைப்புகளை வரவேற்ற இசை ரசிகர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றி கூறுகிறேன் என இளையராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

இசைஞானி இளையராஜா
இசைஞானி இளையராஜா (X/@ilaiyaraaja)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 9:37 PM IST

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சென்னை: "தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிறிய குக்கிராமத்தில் பிறந்து, இன்று ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இந்த கவுரவத்தைப் பெற்றிருப்பது என்னை நெகிழ செய்கிறது" என தனக்கான அஞ்சல் தலை வெளியீடு குறித்து இளையராஜா உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

திரையுலக இசைத்துறையில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்து சாதனை படைத்து வரும் இசைஞானி இளையராஜாவை கெளரவிக்கும் விதமாக ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் சிறப்பு அஞ்சல் தலை (Ceremonial Stamp) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தனது சமூக வலைத்தளத்தில் காணொளி வெளியிட்ட இளையராஜா, ”‎என்னுடைய 50 ஆண்டுகால இசைப் பயணத்தை நினைவுகூரும் வகையில், ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிட்டு என்னை கவுரவித்த விக்டோரியா மாகாணத்தின் நிதி அமைச்சர் என்வர் எர்டோகன் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிறிய, குக்கிராமத்தில் பிறந்து, இன்று ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இந்த கவுரவத்தைப் பெற்றிருப்பது என்னை நெகிழ செய்கிறது. எனது இசைக்கு உயிர் கொடுத்த எண்ணற்ற மக்களுக்கும், என்னுடன் பயணித்த கலைஞர்களுக்கும், தலைமுறை தாண்டி எனது படைப்புகளை வரவேற்ற இசை ரசிகர்களுக்கும் இந்தத் தருணத்தில் நன்றி கூறுகிறேன்.

மேலும் தற்பொழுது கிடைத்து இருக்கக்கூடிய இந்த அங்கீகாரம் என்னை மேலும் ஊக்கப்படுத்தும். எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து சாதனை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உந்துதலை எனக்குத் தரும். அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியா அரசின் மூலம் இளையராஜாவுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டிருப்பது அவரது ரசிகர்களிடையே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

‎இசைஞானி இளையராஜா

தேனி மாவட்டம் பண்ணைபுரத்தில் மிகவும் எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சின்னச்சாமி என்கிற இளையராஜா. ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கம்யூனிஸ்ட் மேடை நாடகங்களுக்கு இசையமைத்து தன்னுடைய இசை பயணத்தைத் துவங்கினார். அதனைத்தொடர்ந்து, இசையமைப்பாளராக வேண்டும் என்கிற கனவுடன் தேனியில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து சென்னை வந்தடைந்தார். இசையில் மேலும் தன்னை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என இசையமைப்பாளர் ஜி.கே. வெங்கடேஷிடம் பணியற்றி இசையின் நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொண்டார். சி.ஆர். சுப்பராமனை தனது மானசீக குருவாக அவரே குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இசைஞானி இளையராஜா
இசைஞானி இளையராஜா (X/@ilaiyaraaja)

‎1976ஆம் ஆண்டு அன்னக்கிளி திரைப்படம் மூலம் பஞ்சு அருணாச்சலம், இளையராஜாவை இசையமைப்பாளராக திரையுலகிற்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார். அறிமுகமான முதல் படத்திலிருந்து சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தியவர் இளையராஜா. அதனைத் தொடர்ச்சியாகவே அடுத்த 25 ஆண்டுகளாகவே இளையராஜாவின் காலமாக மாறிப்போனது.

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இளையராஜாவின் இசையில் உருவான அற்புத திரைப்படங்கள்

‎16 வயதினிலே, பத்ரகாளி, கிழக்கே போகும் ரயில், சிகப்பு ரோஜாக்கள், பிரியா, நிழல்கள், மூடுபனி, நெஞ்சத்தைக் கிள்ளாதே, அலைகள் ஓய்வதில்லை, ராஜ பார்வை, மீண்டும் கோகிலா, பன்னீர் புஷ்பங்கள், நினைவெல்லாம் நித்யா, பயணங்கள் முடிவதில்லை, மௌன கீதங்கள், ஆகாய கங்கை, காதல் ஓவியம், மண்வாசனை, அவ்வை சண்முகி, காதலுக்கு மரியாதை, பாரதி, ஹேராம், காசி, அழகி, ரமணா, பிதாமகன், விருமாண்டி, மாயக்கண்ணாடி உள்ளிட்ட 1500-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் சுமார் 7000 மேற்பட்ட பாடல்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார்.

மனிதர்களின் உணர்வோடு கலந்த இசைஞானி இளையராஜா

‎காதல், குறும்பு, சோகம், வலி, வேதனை, துக்கம், மகிழ்ச்சி போன்ற அனைத்து விதமான உணர்ச்சிகளும் உணர்வில் கலந்து இருக்கக்கூடிய வகையில் ஆகச்சிறந்த இசையை கொடுத்திருக்கக் கூடியவர் இளையராஜா.

சிறந்த இசை மற்றும் பின்னணி இசைக்காக ஐந்து முறை தேசிய விருது பெற்றுள்ளார். அதேபோல இந்திய அரசின் உயரிய விருதான பத்மபூஷன் மற்றும் பத்ம விபூஷன் ஆகிய விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிறார். லண்டனில் சிம்பொனி இசையை அமைத்துள்ளார். கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இசையினால் ரசிகர்களின் மனதை கொள்ளை கொண்டிருக்கும் இவரை இசைஞானி என்று அன்போடு இவரின் ரசிகர்கள் அழைக்கிறார்கள்.

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ILAIYARAAJA POSTAGE STAMP
ILAIYARAAJA STAMP IN AUSTRALIA
இசைஞானி இளையராஜா
இளையராஜாவுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் தலை
ILAIYARAAJA STAMP RELEASED

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