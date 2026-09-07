ரஜினிகாந்திற்கு பேனா பரிசளித்த சேரன் - திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் சந்திப்பு
கதை ஆசிரியர்கள் பிரச்சனையை சுமூகமாக கையாள தங்களுக்கு முக்கிய ஆலோசனைகளை ரஜினிகாந்த் வழங்கியதாக தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.
Published : September 7, 2026 at 4:56 PM IST
சென்னை: தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் நடிகர் ரஜினிகாந்தை சந்தித்தபோது அவருக்கு சங்கத்தின் தலைவர் சேரன் பேனா வழங்கி கௌரவித்தார்.
தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவரும் இயக்குநருமான சேரன், பொதுச் செயலாளர் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், பொருளாளர் R.சுந்தர்ராஜன், நிர்வாகிகள் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மரியாதை நிமிர்த்தமாக நடிகர் ரஜினிகாந்தை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.
தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்திற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தேர்தல் நடத்தப்படுவது நடைமுறையாகும். இந்த தேர்தல் கடந்த ஜூலை 12ஆம் தேதி நடத்தப்படவிருந்த நிலையில், இந்த சங்கத்தின் தலைவராக இருந்த பாக்யராஜ் திடீர் மரணம் காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டது.
அதனைதொடர்ந்து தேர்தல் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நடைபெற்றது. அப்போது ’நம்ம கே பாக்யராஜ் அணி’ இதன் தலைவராக இருந்த இயக்குநர் சேரனும், திரைக்கதை மன்னன் கே பாக்யராஜ் அணி தலைவராக இருந்த வீசி குகநாதனும் தலைவர் பதவிக்கு நேரடியாக போட்டியிட்டனர். அதில் ’நம்ம கே பாக்யராஜ் அணி’ சார்பாக போட்டியிட்ட சேரன், மொத்தம் பதிவான 432 வாக்குகளில் 279 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
எழுத்தாளர்கள் சங்கத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து திரையுலகில் உள்ள முன்னணி ஜாம்பவான்களை தொடர்ச்சியாக சந்தித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் நேற்று நடிகர் கமலஹாசனை நேரில் சந்தித்து கலந்து ஆலோசித்தனர். அதேபோல இன்று தமிழ் திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமான நடிகர் ரஜினிகாந்தை நேரில் சந்தித்தனர். தொடர்ந்து எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக பேனா பரிசு கொடுத்து, மகிழ்ச்சியுடன் உரையாடினர்.
அப்போது, இன்றைய கதை ஆசிரியர்களின் நிலை பற்றி பேசி, அதை எப்படி எல்லோருடனும் பேசி சுமூகமாக நன்மை கிடைக்க வேண்டும். கதை ஆசிரியர்கள் பிரச்சனையை சுமூகமாக கையாள தங்களுக்கு முக்கிய ஆலோசனைகளை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் வழங்கினார். மேலும் ரஜினிகாந்த் திரையுலகில் வள்ளி, பாபா உட்பட கதையாசிரியராகவும் பணியாற்றி இருப்பதால் எழுத்தாளர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக இணையும்படி தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அந்த கோரிக்கையை உடனடியாக ஏற்று சம்மதமும் தெரிவித்ததாக எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். இறுதியாக நேரம் ஒதுக்கி தங்களோடு உரையாடிய ரஜினிகாந்த் என்கிற மாண்புமிகு மனிதருக்கு நன்றி, கூறி விடை பெற்றுள்ளதாக எழுத்தாளர் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.