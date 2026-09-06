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‎நடிகர் கமல்ஹாசன் உடன் தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் சந்திப்பு

தங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி, சந்தித்து, சங்கத்தை சிறப்பாக நடத்துங்கள் என வாழ்த்தி அனுப்பிய கமல் ஹாசனுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதாக தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

கமல்ஹாசன் உடன் தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் சந்திப்பு
கமல்ஹாசன் உடன் தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 3:21 PM IST

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சென்னை: தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நடிகர் கமல் ஹாசனை சென்னையில் உள்ள ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் அலுவலகத்தில் சந்தித்தனர்.

‎இதுகுறித்து தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக மரியாதை நிமித்தமாக எங்களின் முன்னோடியும், திரையுலகின் முக்கியமான எழுத்தாளர்களில் ஒருவராகவும் திகழும் கமல்ஹாசனை நிர்வாகிகளும் செயற்குழு உறுப்பினர்களும் சந்தித்து மகிழ்ந்தோம்.

‎சினிமாவில் வியக்கத்தக்க எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாலும் கமல்ஹாசன், அடுத்த தலைமுறைக்கான பாதையை வகுத்துக் கொடுத்த ஒரு முன்னோடியான எழுத்தாளர் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை. அந்த எழுத்தாளரை சந்தித்து அவருடைய அனுபவங்களையும், அவருடைய வழிகாட்டுதலையும் நாங்கள் கேட்டுக் கொள்ள நேரம் ஒதுக்க கேட்டிருந்தோம்.

‎நடிகர் கமல்ஹாசன் உடன் தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் சந்திப்பு
‎நடிகர் கமல்ஹாசன் உடன் தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

‎அதை எற்றுக் கொண்டு அவர் எங்களை சந்தித்தார். அப்போது நிறைய விஷயங்களை எங்களிடம் பகிர்ந்தார். அவர் உருவாக்கிய படங்களான மகாநதி, அன்பே சிவம், ஹே ராம், குணா, தேவர் மகன் என அனைத்திலும் அவருடைய எழுத்துகள் மிகவும் வலிமையானதாகவும், கூர்மையானதாவும் இருக்கும். சிறிய வசனமாக இருந்தாலும் பெரும் அர்த்தத்தை சொல்லும்.

அந்த மாதிரியான எழுத்துகளை கொடுத்தவர் தான் கமல்ஹாசன். அவரை சந்தித்தது எங்களுக்கு பெரிய உற்சாகம். எங்களை நேரம் ஒதுக்கி சந்தித்து, வாழ்த்துகளை தெரிவித்து, சங்கத்தை சிறப்பாக நடத்துங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார். இந்த சந்திப்பு எங்களுக்கு என்றென்றும் நினைவில் இருக்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

கமல்ஹாசன் நடிப்பில் கடைசியாக ’தக் லைஃப்’ திரைப்படம் வெளியான நிலையில், தற்போது அருண்குமார் இயக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். தென்னிந்திய எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தேர்தல் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் நடைபெற்றது. இந்த சங்கத்திற்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தேர்தல் நடத்தப்படுவது நடைமுறையாகும். இந்த தேர்தல் கடந்த ஜூலை 12ஆம் தேதி நடத்தப்படவிருந்த நிலையில், இந்த சங்கத்தின் தலைவராக இருந்த பாக்யராஜ் திடீர் மரணம் காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

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இதனையடுத்து கடந்த ஜூலை 19ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் தலைவர் பதவிக்கு வி.சி.குகநாதன் தலை​மை​யில் ‘திரைக்​கதை மன்​னன் கே.பாக்யராஜ்’ அணியும், சேரன் தலை​மை​யில் ‘நம்ம கே.பாக்​ய​ராஜ்’ என்ற அணி​யும் போட்டியிட்டன. இதில் சேரன் தலைமையிலான அணி 12 தபால் வாக்குகள் உட்பட 279 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றது.

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BHAGYARAJ
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