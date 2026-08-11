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மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் மீண்டும் ஜோடி சேரும் 'வந்தியத்தேவன் - குந்தவை'

பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில், கார்த்தி நடிக்கவுள்ள திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்குகிறது.

நடிகர் கார்த்தி, த்ரிஷா
நடிகர் கார்த்தி, த்ரிஷா (@Karthi_Offl X Account, IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 1:13 PM IST

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சென்னை: மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிக்கும் திரைப்படத்தில் த்ரிஷா கதாநாயகியாக நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முதலில் இந்த திரைப்படத்தில் நயன்தாரா கதாநாயகியாக நடிப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது த்ரிஷா நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹிப் ஹாப் ஆதி இசையமைக்கவுள்ளதாகவும் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

முன்னதாக மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான ’பொன்னியின் செல்வன்’ திரைப்படத்தில் வந்தியத்தேவன் கதாபாத்திரத்தில் கார்த்தியும், குந்தவை கதாபாத்திரத்தில் த்ரிஷாவும் நடித்து பாராட்டு பெற்றனர். இந்த திரைப்படத்தில் அவர்களது கதாபாத்திரத்தில் கச்சிதமாக பொருந்திய இருவரும், தமிழ் சினிமாவின் எவர்கிரீன் ஜோடியாக உருவெடுத்தனர்.

அப்போது ரசிகர்களை கவர்ந்த கார்த்தி, த்ரிஷா ஜோடி மீண்டும் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் இணையவுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான கார்த்தி, தற்போது மார்ஷல் திரைப்படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். மேலும் அவர் நடித்த ‘சர்தார் 2’ திரைப்படம் அடுத்த மாதம் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், சமூகக் கருத்துக்களை விறுவிறுப்பான ஆக்‌ஷன் திரைக்கதையுடன் கூறும் மோகன் ராஜா இந்த ஆண்டு சினிமாவில் 25வது வருடத்தை நிறைவு செய்கிறார். இந்நிலையில், அவர் கார்த்தியுடன் இணைந்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

இந்தி திரைப்படத்தை பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ள நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது.

மோகன் ராஜா, கார்த்தி கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்குகிறது. இந்த திரைப்படம் குறித்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள இயக்குநர் மோகன் ராஜா, “எனது பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினர் ஆசியுடன், சினிமாவின் எனது 25வது வருடம் மேலும் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.

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நான் இயக்கும் 11-வது திரைப்படத்தில் நடிகர் கார்த்தியுடன் இணைகிறேன். என்னுடன் எப்போதும் துணை நிற்கும் எனது ரசிகர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை. இந்த பயணத்தில் உங்களது ஆதரவு தேவை” என கூறியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரான மோகன் ராஜா, கடைசியாக மலையாளத்தில் மோகன்லால் நடிப்பில் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற ‘லூசிஃபர்’ திரைப்படத்தை தெலுங்கில் சிரஞ்சீவி நடிப்பில் ரீமேக் செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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