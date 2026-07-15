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’அஜித்குமார் வழங்கும்’ - ’AK64' திரைப்படம் குறித்து வெளியான முக்கிய தகவல்

’AK64' திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும், நடிகை கயாடு லோஹர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அஜித்குமார், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்
அஜித்குமார், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 1:40 PM IST

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சென்னை: அஜித்குமார் நடிக்கும் ’AK64' படத்தை அவரே தயாரிக்கவுள்ளதாகவும், அப்படத்தின் நடிக்கும் நடிகர்கள் குறித்தும் பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அஜித்குமார் அடுத்ததாக நடிக்கவுள்ள 64-வது திரைப்படம் குறித்த தகவல்கள் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைதளத்தில் உலா வருகின்றன. ஏற்கனவே அஜித்குமாரின் அடுத்த படத்தை இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்குவது உறுதியாகியுள்ள நிலையில், அப்படத்தை தயாரிக்கப் போவது மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் என முதலில் கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது ’AK64' படத்தை அஜித்குமார் தயாரிக்கவுள்ளதாகவும், ஷாலினி அஜித்குமார் மேற்பார்வையில் அப்படத்தின் தயாரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும், நடிகை கயாடு லோஹர், ஸ்ரீலீலா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. தமிழ் சினிமாவில் வளர்ந்து வரும் இளம் நடிகையான கயாடு லோஹர் ஏற்கனவே, டி.ஜே.ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கவுள்ள படத்தில் கமிட்டாகியுள்ளார். அஜித்குமார் தயாரிப்பாளர் அவதாரம் எடுக்கவுள்ளதாக வெளியான தகவல், அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான அஜித்குமார், முன்னதாக இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கிய குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தில் நடித்தார். அப்படம் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி வசூல் ரீதியாக மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. அப்படத்தை தொடர்ந்து, கார் பந்தயத்தில் அவர் மும்முரமாக பங்கேற்று வருகிறார். ’அஜித்குமார் ரேஸிங்’ என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கிய அவர், சர்வதேச கார் ரேஸில் தனது குழுவினரோடு கலந்து கொண்டு அசத்தி வருகிறார். அவரது குழுவில் ரால்ப் பாப்பெலார்ஸ், ஹூப் வான் ஐஜ்ந்தோவன், கேமரூன் மெக்லியாட், கிரிகோரி சர்வைஸ் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

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கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஐரோப்பா சீரிஸ் கார் ரேஸ், அதன் பின் இத்தாலி, அபுதாபி, பார்சிலோனா ஆகிய கார் பந்தயங்களில் பங்கேற்றார். அதன் பின் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் ஆசிய லீ மென்ஸ் கார் ரேஸில் இந்தியாவின் ஃபார்முலா 1 கார் ரேஸில் நரேன் கார்த்திகேயனுடன் இணைந்து பங்கேற்று வெற்றி பெற்றார். மேலும் அஜித்குமாரின் கார் ரேஸ் பற்றிய ’கிளாடியட்டர்ஸ்’ என்ற ஆவணப்படமும் தயாராகி வருகிறது. இந்நிலையில் அஜித்குமாரின் AK64 படம் குறித்த அப்டேட் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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