தமிழகம் முழுவதும் 3,000 சட்ட ஆலோசகர்களை நியமிக்க நடிகர் தனுஷ் திட்டம்? அரசியல் களத்தில் அடுத்தடுத்த அதிரடி நகர்வுகள்!
ஏற்கெனவே தனுஷ் நற்பணி இயக்கம் சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்டப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், சட்ட ஆலோசகர்கள் நியமனம் குறித்த தகவல் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 11:04 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் 3,000 சட்ட ஆலோசகர்களை நியமிக்க நடிகர் தனுஷ் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் தனுஷ். திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வரும் தனுஷ், தற்போது தனது ரசிகர் மன்றத்தின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதிலும் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதற்காக அவரது ரசிகர் மன்றங்கள் 'தனுஷ் நற்பணி இயக்கம்' என்ற பெயரில் மறுசீரமைக்கப்பட்டு, மாவட்டம் மற்றும் தொகுதி வாரியாக புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
சமீபகாலமாக தனுஷின் அரசியல் வருகை குறித்த விவாதங்கள் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் அதிகரித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை நியமிப்பது, உறுப்பினர் சேர்க்கையைத் தீவிரப்படுத்துவது என அடுத்தடுத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அண்மையில் சென்னையில் நடைபெற்ற தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் மகளிர் அணி சந்திப்பிலும் ஏராளமான பெண் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் இலவசப் பயிற்சி மையங்களைத் தொடங்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்நிலையில், தனுஷ் நற்பணி இயக்கத்தின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக சுமார் 3,000 சட்ட ஆலோசகர்களை நியமிக்க நடிகர் தனுஷ் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இயக்கத்தின் சார்பில் சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள், அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான சந்தேகங்கள் மற்றும் பல்வேறு சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கு சட்ட ஆலோசனைகள் வழங்குவது இத்தகைய கட்டமைப்பின் நோக்கமாக இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதே போல, ஏழை மற்றும் எளிய மக்களுக்கு சட்ட உதவிகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த முன்னெடுப்பு அமையுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது. மாவட்ட வாரியாக வழக்கறிஞர்களை ஒருங்கிணைத்து, அவர்களுக்கான பொறுப்புகளைப் பிரித்து வழங்குவது தொடர்பான திட்டமிடல்கள் நடைபெறுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே தனுஷ் நற்பணி இயக்கம் சார்பில் பல்வேறு நலத்திட்டப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், சட்ட ஆலோசகர்கள் நியமனம் குறித்த தகவல் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளது. மேலும், தமிழகத்தின் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இயக்கத்தின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது.
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நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கி குறுகிய காலத்திலேயே தேர்தல் களம் கண்டு ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கக் கூடிய சூழலில், தனுஷின் அடுத்தடுத்த நகர்வுகளும் அரசியல் வட்டாரத்தில் ஒப்பீடுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இதனால் தனுஷும் எதிர்காலத்தில் அரசியல் களத்தில் நேரடியாக இறங்குவாரா? என்ற கேள்வி அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
இருப்பினும், நடிகர் தனுஷ் இதுவரை தனது அரசியல் பிரவேசம் குறித்தோ, 3,000 சட்ட ஆலோசகர்களை நியமிப்பது குறித்தோ அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதையும் வெளியிடவில்லை. இந்த நிலையில் அவரது நற்பணி இயக்கத்தின் அடுத்தகட்ட அறிவிப்புகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.