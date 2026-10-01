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கோடம்பாக்கத்தின் அடையாளம்; ராகவேந்திரா மண்டபத்தின் பயணம் முடிந்துவிட்டது - சௌந்தர்யா சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்

சென்னையில் அமைந்துள்ள ரஜினிகாந்திற்கு சொந்தமான ஸ்ரீராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் அவர் தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.

லவ் வெப் சீரியஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பில் சௌந்தர்யா
லவ் வெப் சீரியஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பில் சௌந்தர்யா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 7:58 AM IST

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சென்னை: ராகவேந்திரா மண்டபத்தின் பயணம் முடிந்துவிட்டது என ரஜினிகாந்தின் மகள் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரித்துள்ள ’லவ்’ வெப் சீரிஸ் நாளை (2ஆம் தேதி) நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது. இந்த வெப் சீரியஸில் அர்ஜூன் தாஸ், ஐஷ்வர்யா லட்சுமி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இந்த வெப் சீரியஸ் குறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. அதில் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது ராகவேந்திரா திருமண மண்டபம் இடிக்கப்படுவதாக வெளியான தகவல்கள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதில் அளித்த சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த், "ராகவேந்திரா திருமண மண்டபம் சென்னையின் மிகப்பெரிய அடையாளம். 36 ஆண்டுகளாக எங்கள் குடும்பத்துடன் இருக்கிறது. அதற்கான காலம் முடியும் போது, அது அடுத்த கட்டத்திற்கு போக வேண்டும். காலத்திற்கு ஏற்ப மாற வேண்டும் என அப்பா ரஜினிகாந்த் எப்போதும் நினைப்பார்.

அந்த வகையில் ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தின் பயணம் முடிந்துவிட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து என்ன செய்வது என்ற பேச்சு போய்க்கொண்டு இருக்கிறது. ராகவேந்திரா திருமண மண்டபம் இடிக்கப்படப் போவதாக வெளியான தகவல் உண்மை தான்” என்றார்.

கோடம்பாக்கத்தின் அடையாளம்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ரஜினிகாந்திற்கு சொந்தமான ஸ்ரீராகவேந்திரா திருமண மண்டபம் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. 1990-களில் கட்டப்பட்ட இந்த மண்டபத்தில் ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்திப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.

சென்னையின் சினிமா தளவாடமாக பார்க்கப்பட்ட கோடம்பாக்கத்திற்கு ஓர் முக்கிய அடையாளமாகவே இந்த ராகவேந்திரா மண்டபம் இருந்து வந்தது. குறிப்பாக ரஜினிகாந்த் தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனைகள் நடத்தும் இடமாகவும் இந்த மண்டபம் இருந்துள்ளது. மேலும் ரசிகர்களை நேரடியாக சந்தித்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட நிகழ்வுகளும் இங்கு நடைபெற்றுள்ளன.

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அதுமட்டுமின்றி ரஜினிகாந்தின் இளைய மகள் சௌந்தர்யா, விசாகன் திருமணத்திற்கு முன்பான வரவேற்பு நிகழ்ச்சியும் 2019-ல் ராகவேந்திரா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. அதில் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அதேபோல், 2015 சென்னை பெருவெள்ளத்திற்குப் பிறகு வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான தூய்மைப் பணியாளர்கள் தங்குவதற்காக ரஜினிகாந்த் இந்த மண்டபத்தைத் திறந்து கொடுத்த சம்பவமும் குறிப்பிடத்தக்கதாக அமைந்தது.

இந்த நிலையில் சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக விளங்கிய ராகவேந்திரா திருமண மண்டபம் இடிக்கப்படுவதாக சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் உறுதி செய்துள்ளது ரஜினி ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி, சென்னைவாசிகளுக்கும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

SOUNDARYA RAJINIKANTH
சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த்
ராகவேந்திரா மண்டபம்
RAJINIKANTH
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