’வித் லவ்’ படக்குழுவினருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிப்பில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்று வரும் ’வித் லவ்’ படக்குழுவினர் முதல்வர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

Published : February 17, 2026 at 4:48 PM IST

சென்னை: ‎திரையரங்குகளில் அரங்கம் நிறைந்த காட்சிகளுடன் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ‘வித் லவ் (With Love)’ திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் இன்று மரியாதை நிமித்தமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

‎Zion Films சார்பில் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் MRP Entertainment பசிலியான் நாசரேத், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் தயாரிப்பில் உருவான திரைப்படம் ’வித் லவ்’.‎ இப்படம், கடந்த பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி வெளியானது முதல் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இந்த வெற்றியின் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் வகையில் இன்று தயாரிப்பாளர்கள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை சந்தித்தனர்.

‎அப்போது முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தயாரிப்பாளர்களுடன் சிறிது நேரம் உரையாடி, ‘வித் லவ்’ திரைப்படத்தின் வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு, படக்குழுவின் முயற்சியையும் பாராட்டினார். இந்த சந்திப்பு படக்குழுவினருக்கு மேலும் உற்சாகம் அளித்துள்ளது.

‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் மற்றும் அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ள ‘வித் லவ்’, கடந்த பிப்ரவரி 6ஆம் தேதி உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி, தற்போது வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய இளைஞர்களின் உலகம், அவர்களின் உணர்வுகள் மற்றும் காதலை மையமாக வைத்து உருவான இப்படம், ரசிகர்களிடம் மட்டுமல்லாமல் விமர்சகர்களிடமும் பாராட்டுகளை குவித்துள்ளது. ‎

‘லவ்வர்’, ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ ஆகிய படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன், இப்படத்தின் இயக்குநராக அறிமுகமாகி, தனது நேர்த்தியான கதை மூலம் கவனம் ஈர்த்துள்ளார். மேலும் இப்படத்தில் ஷான் ரோல்டன் இசையில் மறந்து போச்சே, எதுக்கு தான் இந்த காதல் ஆகிய பாடல்கள் ரசிகர்களை முணுமுணுக்க வைத்தது. இப்படத்திற்கு ஷ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், K. சுரேஷ் குமார் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். ராஜ்கமல் கலை இயக்கம் செய்துள்ளார். உடை வடிவமைப்பாளராக ப்ரியா ரவி பணியாற்றியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் தற்போது இயக்குநர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்ட பலர் கதையின் நாயகனாக படங்களில் நடித்து வருகின்றனர். அந்த வரிசையில் அபிஷன் ஜீவிந்த் நடித்துள்ள ’வித் லவ்’ திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

