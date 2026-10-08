'மண்டாடி' முதல் 'கலிஃபா' வரை - இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள்
பிருத்விராஜ், அர்ஜூன் தாஸ், ஷன் டாம் சாக்கோ உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’கலிஃபா’ திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
Published : October 8, 2026 at 11:33 AM IST
சென்னை: சினிமாவில் தற்போதைய காலகட்டத்தில் திரையரங்கம் அளவிற்கு ஓடிடியிலும் பார்வையாளர்கள் படங்களை பார்க்கின்றனர். திரையரங்குகளில் வெளியாகி கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்ட படங்கள் கூட ஓடிடியில் நல்ல வரவேற்பை பெறுகிறது.
அதேபோல், பாக்ஸ் ஆபிஸில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகி விமர்சனங்களை எதிர்கொள்கிறது. அதன்படி சினிமாத்துறையில் ஓடிடி தளம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.
’மண்டாடி’
சூரி நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியான மண்டாடி திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 150 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் சூரி, மஹிமா நம்பியார், சுஹாஸ், சத்யராஜ், ரவீந்திரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த மண்டாடி படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள மீனவர்கள் வாழ்க்கை, அங்கு படகு போட்டியில் நடைபெறும் அரசியல் ஆகியவற்றை மையக்கதையாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திரைப்படம் ஐமேக்ஸ் திரையிலும் வெளியானது. மேலும் நகைச்சுவை நடிகராக இருந்து வெற்றிமாறன் இயக்கிய விடுதலை திரைப்படம் மூலம் ஹீரோவான சூரி, மண்டாடி திரைப்படம் மூலம் முழு நேர ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறினார்.
அதேபோல் இந்த திரைப்படம் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் பெரும் பாராட்டை பெற்றது. இந்நிலையில் மண்டாடி திரைப்படம் இன்று (அக்.8) நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
’பாரிஸ் கஃபே’
சரஜ் சீலன் இயக்கத்தில் குரு சோமசுந்தரம், அனுமோள், அர்ச்சனா குமார், விஜய் விஷ்வா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’பாரிஸ் கஃபே’. எல்வி எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் இந்த படத்தை தயாரித்துள்ளது.
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ஒரு சாமானிய மனிதர் சமூகப் பிரச்சனைக்காக எதிர்கொள்ளும் அரசியல் அழுத்தங்களை மையமாக கொண்டு இந்த திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பாரிஸ் கஃபே திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் நாளை (அக்.9) வெளியாகிறது.
’கலிஃபா’
இயக்குநர் வைசாக் இயக்கத்தில் பிருத்விராஜ், அர்ஜூன் தாஸ், ஷன் டாம் சாக்கோ உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’கலிஃபா’. ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்த இந்த திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
தங்கம் கடத்தலை பின்னணியாக இந்த கதையில் பிருத்விராஜ் ஆக்ஷன் கதாபாத்திரத்தில் கலக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படம் திரையரங்குகளில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியான நிலையில், நாளை (அக்.9) அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.