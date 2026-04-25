ETV Bharat / entertainment

சூரியின் ஆக்‌ஷன் திரைப்படம் ’மண்டாடி’: முடிந்தது படப்பிடிப்பு

மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ’மண்டாடி’ படத்தில் மஹிமா நம்பியார், சத்யராஜ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 25, 2026 at 9:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நடிகர் சூரி ஆக்‌ஷன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள ’மண்டாடி’ படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்தது.

இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சூரி, மஹிமா நம்பியார், சத்யராஜ், ரவீந்திரா விஜய், பால சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘மண்டாடி’. இப்படம் மீனவர் சமூகத்தின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தை RS Infotainment நிறுவனம் சார்பில் எல்ரெட் குமார் தயாரித்துள்ளார். ’மண்டாடி’ என்பது கடல் அலைகள், காற்றின் திசை, நீரோட்டம் போன்றவற்றை ஆழமாக அறிந்து, மீன்பிடித் தொழிலை வழிநடத்தும் நிபுணரை குறிக்கும் சொல். இது தலைமைத்துவம், அனுபவம் மற்றும் உறுதியை குறிக்கும் அடையாளமாக இந்தப் படத்தில் பிரதிபலிக்கிறது.

ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட கடலோர பகுதிகளில், கடினமான சூழ்நிலைகளில் இந்தப் படம் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. கதையின் ஆழத்தையும், அதன் இயல்பான ஆற்றலையும் உண்மைத்தன்மையுடன் வெளிப்படுத்தும் வகையில், படக்குழு மிகுந்த உழைப்புடன் பணியாற்றியுள்ளது. மேலும் பெருமளவிலான ஆக்ஷன் காட்சிகள், உணர்ச்சி மிகுந்த தருணங்கள், மற்றும் படகு பந்தய காட்சிகள் உள்ளிட்டவை மிகவும் தத்ரூபமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

மண்டாடி படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ஏற்கனவே வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் (post production) பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் மண்டாடி படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று நிறைவடைந்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்ட படக்குழு படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுத்த குழு புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளது.

இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ள நிலையில், எஸ்.ஆர்.கதிர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார். அதேபோல் இப்படத்திற்கு பிரபல படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் ராகவ் எடிட்டராக பணியாற்றியுள்ளார். மேலும் சண்டை பயிற்சியாளராக பீட்டர் ஹெய்ன், திலீப் சுப்பராயன், மற்றும் மகேஷ் மேத்யூ வடிவமைத்துள்ளனர்.

நடிகர் சூரி சிறிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கினார். பின்னர் 'வெண்ணிலா கபடி குழு' படத்தில் பரோட்டா காமெடி காட்சி அவரது அடையாளமாக மாறியது. அப்படத்திற்கு பின்னர் ’பரோட்டா சூரி’ என அழைக்கப்பட்ட நிலையில், பல படங்களில் நகைச்சுவை நடிகராக கலக்கினார். இந்நிலையில் வெற்றிமாறன் இயக்கிய ’விடுதலை’ படம் மூலம் ஹீரோ அவரதாரம் எடுத்தார். 'விடுதலை' திரைப்படம் சூரி திரைவாழ்வில் திருப்புமுனை ஏற்படுத்திய படமாக அமைந்தது. இதன்பிறகு மாமன், கொட்டுக்காளி உள்ளிட்ட படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்த நிலையில், 'மண்டாடி' திரைப்படம் சூரியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ACTOR SOORI
மண்டாடி
நடிகர் சூரி
தமிழ் சினிமா
MANDADI MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.