சிவகாசி VS அமர்க்களம் - தல, தளபதி படங்கள் ரீ-ரிலீஸ்; கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

சிவகாசி, அமர்க்களம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் ரீரிலீஸ் ஆகின்றன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 24, 2026 at 12:43 PM IST

சென்னை: இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

சிவகாசி

பேரரசு இயக்கத்தில் விஜய், அசின், பிரகாஷ்ராஜ், வெங்கட் பிரபு உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் சிவகாசி. இந்த படத்திற்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் வெளியாகி 21 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இன்று ரீரிலீஸ் ஆனது. நடிகர் விஜய் திரைவாழ்வில் ஆக்‌ஷன் ரொமான்டிக் படமாக உருவான சிவகாசி திரைப்படம் மீண்டும் ரீரிலீஸ் செய்யப்படுவது அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிரேக்ஃபாஸ்ட் (Breakfast)

‎செல்லமே, ஆனந்த தாண்டவம் போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கிய காந்தி கிருஷ்ணாவின் மூன்றாவது திரைப்படம் ‘பிரேக்ஃபாஸ்ட்’. இதில் பிக் பாஸ் ராணவ் ரோஸ்லின், கிருத்திக் மோகன், அமிதா ரங்கநாதன், அர்ச்சனா, சம்பத் ராம் உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். பிரேம் கிளாசிக் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளில் விரைவில் இந்த படம் ரிலீசாகிறது. இன்றைய தலைமுறையினரை கவரும் வகையில் காதல் கதையை பின்னினையாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

பேட்டில்

நாராயணன்.பி இயக்கத்தில் அர்ஜுன் அன்புடன், ஆராத்யா கிருஷ்ணா, மற்றும் முனிஷ்காந்த் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் பேட்டில். பத்து வயது வரை வாய் பேச முடியாதவராக இருந்து, பின்னர் புகழ்பெற்ற ராப் பாடகராக மாறும் ஒரு சிறுவனின் கதை, காதல் மற்றும் சமூக மோதல்களை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

அமர்க்களம்

சரண் இயக்கத்தில் அஜித்குமார், ஷாலினி, ரகுவரன், நாசர் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ’அமர்க்களம்’. இன்று அஜித்குமார், ஷாலினி திருமண நாளை முன்னிட்டு 4K தொழில்நுட்பத்தில் அமர்க்களம் திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது

'கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி'

‎வீர அன்பரசு கதை, திரைக்கதை எழுதி, இயக்கி, நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் 'கமாண்டோவின் லவ் ஸ்டோரி' (Commando's Love Story). ஏஏஏ பிக்சர்ஸ் சார்பில் அனுராதா அன்பரசு தயாரித்துள்ள இப்படம், எல்லையைப் பாதுகாக்கும் ஒரு ராணுவ வீரனின் காதல் கதையை மையமாகக் கொண்டது. இந்த திரைப்படம் இன்று வெளியானது.

மாட்டுக்காரவேலன்

எம்ஜிஆர் நடிப்பிலும், ப.நீலகண்டன் இயக்கத்திலும் ’மாட்டுக்காரவேலன்’ திரைப்படம் கடந்த 1970ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இப்படத்தில் ஜெயலலிதா, லட்சுமி, அசோகன், வி.கே.ராமசாமி, சோ உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர். கே.வி.மகாதேவன் இசையமைத்துள்ளார். படம் வெளியாகி 46 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், நவீன டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்துடன் (Re-released in Digital Version) மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

