அரசியல் மாநாடு போல் நடந்த சிவகார்த்திகேயன் நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகள் சந்திப்பு
நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற அரங்கம், மேடை அமைப்பு, தலைமைச் செயலகத்தை போன்ற பின்னணி, கொடி ஆகியவை அரசியல் மாநாட்டை நினைவுபடுத்தும் வகையில் இருந்தன.
Published : October 4, 2026 at 10:43 PM IST
சென்னை: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகளை சந்தித்தது சினிமா மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வளர்ந்துள்ள சிவகார்த்திகேயன், தற்போது பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்து வருகிறார். குறிப்பாக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'சேயோன்' படத்தில் அவர் நடித்து வருகிறார். அதைத்தொடர்ந்து இயக்குநர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கும் படத்திலும் நடித்து வருகிறார். இதனிடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே சிவகார்த்திகேயனின் ரசிகர் பலம் அதிகரித்து வருகிறது. அவர், தனது ரசிகர் மன்றங்களை நற்பணி இயக்கமாக மாற்றி, சமூக நலப்பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
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இந்நிலையில், இன்று அவர் தனது நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகளை சென்னை போரூர் அருகே உள்ள பரணிபுத்தூரில் சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பு வழக்கமான ரசிகர்கள் சந்திப்பு என்பதை விட அரசியல் மாநாடு போல பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றுள்ளது. எனினும், அரசியல் பிரவேசம் குறித்து எந்த அறிவிப்பையும் அவர் வெளியிடவில்லை.
இன்றைய சந்திப்பில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது ரசிகர்களிடம் பல்வேறு முக்கிய கருத்துகளை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.
அப்போது பேசிய அவர், "விமர்சிப்பவர்கள் தொடர்ந்து விமர்சித்துக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள்; ஆனால் நம் நோக்கம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். அன்பினால், அன்புக்காக அனைவரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ரசிகர்கள் தங்களுடைய குடும்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். மாணவர்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும்.
தினமும் குறைந்தது 15 நிமிடங்களாவது புத்தகம் படிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிப்பதன் மூலம் சிந்தனைத் திறன் மேம்படும். சமூக வலைத்தளங்களில் செலவிடும் நேரத்தைக் குறைக்கவும் அது உதவும். பலதரப்பட்ட மனிதர்களுடன் உரையாடி புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என்றும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து தனது திரைப்பயணம் குறித்து பேசிய சிவகார்த்திகேயன், சினிமா பின்புலம் இல்லாமல் தாமும், நடிகர் விஜய் சேதுபதியும் திரைத்துறையில் நடிகர்களாக முன்னேறியதாக குறிப்பிட்டார். மேலும், மிமிக்ரி கலைஞராகவும், நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் இருந்தவர்கள் நடிகர்களாக முடியாது என்ற பிம்பத்தை மாற்றிக் காட்டியுள்ளதாகவும் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், தமிழகம் முழுவதிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை ஒரே இடத்தில் திரட்டி அவர்களுடன் சிவகார்த்திகேயன் நேரடியாக கலந்துரையாடியிருப்பது, பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில், திரையுலகை சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்து அரசியலுக்கு வரும் சூழலில், சிவகார்த்திகேயனின் இந்த நடவடிக்கை பலரால் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ரசிகர்களை சந்திப்பது மட்டுமே அரசியல் பிரவேசத்திற்கான உறுதியான ஆதாரம் அல்ல என்பதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்.
இந்த சந்திப்பில், தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து நற்பணி இயக்க நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்கள் என சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். ரசிகர்கள் பலரும் வெள்ளை சட்டை அணிந்து வந்திருந்தனர். மாநிலம், மாவட்டம், நகரம், ஒன்றியம் மற்றும் பகுதி அளவிலான நிர்வாகிகள் இந்த சந்திப்பில் பங்கேற்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நிகழ்ச்சிக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த அரங்கம், மேடை அமைப்பு, குறிப்பாக தலைமைச் செயலகத்தை போன்ற பின்னணி, கொடி ஆகியவை அரசியல் மாநாட்டை நினைவுபடுத்தும் வகையில் இருந்ததால், இந்த சந்திப்பு சிவகார்த்திகேயனின் எதிர்கால அரசியல் திட்டம் என சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.