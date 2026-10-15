சூரி நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தை தொடங்கி வைத்த சிவகார்த்திகேயன்
இயக்குநர் ரவிக்குமார் விஷ்ணு விஷால் நடித்த ’இன்று நேற்று நாளை’ மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த அயலான் ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 2:00 PM IST
சென்னை: நடிகர் சூரி ஹீரோவாக நடிக்கும் 7-வது திரைப்படம் பிரமாண்ட பூஜையுடன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் சூரி கதாநாயகனாக நடிக்கும் ஏழாவது திரைப்படம் என்பதால், இந்த திரைப்படத்திற்கு ’சூரி 07’ என தற்காலிகமாக பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் தொடக்க விழாவில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு கிளாப் அடித்து படப்பிடிப்பு பணிகளைத் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த விழாவில் தயாரிப்பாளர் எல்ரெட் குமார், இயக்குநர் மதிமாறன், லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தமிழ்க்குமரன், இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன், பாந்தம் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் பிஜாய் அற்புதராஜ், இயக்குநர்கள் ஏ.ஆர்.கே. சரவணன், நலன் குமாரசாமி, மித்ரன், வெற்றிமாறன், ராம்குமார் மற்றும் தயாரிப்பாளர் அருண் விஸ்வா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர்களான நவீன் யெர்னேனி மற்றும் ஒய். ரவி சங்கர் வழங்கும் இந்த திரைப்படத்தை, ‘இன்று நேற்று நாளை’, ‘அயலான்’ ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கிய ரவிக்குமார் இயக்குகிறார். தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான கதைக்களங்களை கொண்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய ரவிக்குமார், சூரியுடன் இணைந்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, ‘இன்று நேற்று நாளை’, ‘அயலான்’ போன்ற அறிவியல் புனைக்கதை அம்சங்களை கொண்ட படங்களை இயக்கிய ரவிக்குமார், இந்தப் புதிய திரைப்படத்தை எந்த மாதிரியான கதைக்களத்தில் உருவாக்கப் போகிறார் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
மறுபுறம், நகைச்சுவை நடிகராக தனது திரைப்பயணத்தைத் தொடங்கி, முன்னணி ஹீரோக்களில் ஒருவராக தொடர்ந்து வெற்றிகளைப் பெற்று வரும் சூரிக்கு, இப்படம் மேலும் ஒரு முக்கியமான படமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த திரைப்படத்தில் சூரிக்கு ஜோடியாக நடிகை ரஜிஷா விஜயன் நடிக்கிறார். இப்படத்தின் தலைப்பு, மற்ற நடிகர்கள், மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த விவரங்கள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
படத்தின் தொடக்க விழாவில் தயாரிப்பாளர் நவீன் யெர்னேனி பேசுகையில், “தமிழில் நாங்கள் தயாரித்த ‘குட் பேட் அக்லி’, ‘டியூட்’, ‘மொத ராத்திரி’, ‘இருமுடி’ ஆகிய படங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றியும் வரவேற்பும், மேலும் பல படங்களைத் தயாரிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அதிகரிக்க செய்துள்ளது.
தற்போது சூரி நடிக்கும் புதிய படத்தை தயாரிக்க உள்ளோம். இந்நிகழ்வில் சிவகார்த்திகேயன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். அவருக்கும், சூரிக்கும் இடையேவுள்ள நட்பையும், அன்பையும் பார்ப்பது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது” என்றார்.
தொடர்ந்து இயக்குநர் ரவிக்குமார் பேசுகையில், “தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகனாக சூரி தனக்கென தனியிடத்தை பிடித்துள்ளார். அவரது திறமை மற்றும் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நியாயம் செய்யும் வகையில், அவரைத் திரையில் காட்ட வேண்டிய கூடுதல் பொறுப்பு எனக்கு ஏற்பட்டுள்ளது” என்றார்.