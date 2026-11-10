‘திருவிளையாடல்’ திரைப்படம் 51 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகம் முழுவதும் ரீ-ரிலீஸ்
லண்டன் மற்றும் ஜெர்மனியில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் இந்த திரைப்படம் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : November 10, 2026 at 2:26 PM IST
சென்னை: சிவாஜி கணேசன் நடிப்பில் 51 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியான ‘திருவிளையாடல்’ திரைப்படம் வரும் 27 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது.
ஏ.பி. நாகராஜன் இயக்கத்தில், கே.வி. மகாதேவன் இசையில், சிவாஜி கணேசன் நடிப்பில் 1965 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘திருவிளையாடல்’. புராணக் கதையை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படம், வெளியான காலகட்டத்தில் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.
இந்த திரைப்படத்தில் சிவாஜி கணேசனுடன், முத்துராமன், டி.எஸ். பாலையா, நாகேஷ், ஏ.பி. நாகராஜன், சாவித்திரி, தேவிகா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். குறிப்பாக, சிவபெருமானாக சிவாஜி கணேசனும், தருமியாக நாகேஷும் நடித்த காட்சிகள் இன்றளவும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன.
அதிலும் குறிப்பாக, தருமிக்கும் சிவபெருமானுக்கும் இடையே நடைபெறும் கேள்வி - பதில் உரையாடல் காட்சியானது தமிழ் சினிமாவில் இன்றளவும் மறக்க முடியாத நகைச்சுவைக் காட்சிகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. நாகேஷின் நகைச்சுவை நடிப்பும், சிவாஜியின் கம்பீரமான நடிப்பும் இணைந்து அந்தக் காட்சியை காலத்தால் அழியாத ஒன்றாக மாற்றியுள்ளன. குறிப்பாக, இப்படத்தில் இடம்பெற்ற பழம் நீயப்பா, ஒரு நாள் போதுமா, இசைத்தமிழ் நீ செய்த போன்ற பாடல்கள் காலத்தால் அழியாதவை.
1960, 1970-களில் மக்களால் பெரிதும் விரும்பி பார்க்கப்பட்ட ‘திருவிளையாடல்’ திரைப்படம், பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. லண்டன் மற்றும் ஜெர்மனியில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ள இப்படத்தை, ஸ்ரீபால விநாயகர் பிக்சர்ஸ் சார்பில் ஜி. லதா வெளியிடுகிறார்.
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அதன்படி, வரும் நவம்பர் 27 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் இப்படம் மீண்டும் திரைக்கு வரவுள்ளது. பழம்பெரும் நடிகர்களின் நடிப்பையும், காலத்தால் அழியாத பாடல்களையும், வசனங்களையும் ஜென்சி தலைமுறையினரும் பெரிய திரையில் மீண்டும் ரசிக்க இது ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.