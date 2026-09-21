‘தாத்தாவை போல நடிக்க வேண்டும்’ - சிவாஜி கணேசன் பேரன் தர்ஷனின் ஆசை இதுதான்!
‘லெனின் பாண்டியன்’ படத்தில் மணம் மாஃபியா பற்றியும், அதிகாரத்தை சிலர் தவறாக பயன்படுத்துவதால் சாமானியர்கள் தினமும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது பற்றியும் சொல்லியிருப்பதாக தர்ஷன் தெரிவித்தார்.
Published : September 21, 2026 at 1:20 PM IST
தூத்துக்குடி: ‘லெனின் பாண்டியன்’ டிரெய்லர் வெளியீட்டில் கலந்துகொண்ட படத்தின் நாயகன் தர்ஷன் ராம்குமார், தனது தாத்தா சிவாஜி கணேசனை போன்று நடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாக தெரிவித்தார்.
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் பேரன் தர்ஷன் ராம்குமார் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘லெனின் பாண்டியன்’. இப்படம் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளது. இந்த படத்தின் பிரமோஷன் நிகழ்ச்சிக்காக தூத்துக்குடி கிளியோபட்ரா திரையரங்கிற்கு நடிகர் தர்ஷன் ராம்குமார் வருகை தந்தார். திரையரங்கில் இடைவேளை நேரத்தில் படத்தின் டிரெய்லரை வெளியிட்டு, அங்கிருந்த ரசிகர்களை சந்தித்தார். அவர்களுடன் இந்த படம் குறித்து கலந்துரையாடினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கூறுகையில், “லெனின் பாண்டியன் என்னுடைய முதல் படம் மட்டுமல்ல; இயக்குநரின் முதல் படமும்கூட. இயக்குநர் கங்கை அமரன் இந்த திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இரண்டு சாமானிய மனிதர்கள் அதிகாரத்திற்கு எதிராக எவ்வாறு போராடுகிறார்கள் என்பது தான் படத்தின் கதை. படத்தின் கதையே போராட்டம் என்பதால் டைட்டிலில் லெனின் என வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் சென்னையில் தான். நான் நினைத்திருந்தால் சுலபமாக சாக்லேட் பாய் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கலாம். ஆனால், கதைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, எனது நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதால் தான் இந்த கதையை தேர்ந்தெடுத்து நடித்தேன்.
‘லெனின் பாண்டியன்’ படம் ஒரு வாழ்வியலை சொல்லக்கூடியது. இந்த படத்தில் மணம் மாஃபியா பற்றியும், அதிகாரத்தை சிலர் தவறாக பயன்படுத்துவதால் சாமானியர்கள் தினமும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறோம்.
இந்தப் படத்தில் என் கதாபாத்திரத்தின் பயணம் மக்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று நம்புகிறேன். அடுத்தடுத்து நல்ல படங்களை தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பேன். மும்பை, கூத்துப்பட்டறை என பல இடங்களில் பயிற்சி பெற்றுள்ளேன். இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக விளம்பரப் படங்களில் நடித்துள்ளேன். இப்போது தான் நேரம் அமைந்திருக்கிறது. அதனால் திரைப்படத்தில் நடிக்க வந்துள்ளேன்.
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தாத்தா மிகப்பெரிய நடிகர். அவரைப் போன்று நடிக்க வேண்டும். அதற்கான முயற்சியை நான் செய்வேன். நிறைய போராட்டங்களை தாண்டி இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன். அதற்காக 100 சதவிகிதம் வேலை பார்ப்பேன்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார்.
தொடர்ந்து, “நடிகை ரோஜா 14 வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் படத்தில் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார். இந்த படத்திற்கு இளையராஜா சிறப்பாக இசையமைத்திருக்கிறார். நிறைய புதிய இயக்குநர்கள் வருகிறார்கள். அவர்கள் நல்ல கதைகளை கொடுக்கிறார்கள். நல்ல கதை கொடுத்தால் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணுவோம். எந்த கதை கொடுத்தாலும் நான் நடிப்பேன்” என்றார்.