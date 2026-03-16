ஆஸ்கர் விருது 2026: அதிக விருதுகளை வென்ற 'சின்னர்ஸ்', 'ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர்' படங்கள்

சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருது சின்னர்ஸ் (Sinners) படத்திற்காக மைக்கெல் பி.ஜோர்டான் வென்றுள்ளார்.

ஆஸ்கர் விருது 2026
ஆஸ்கர் விருது 2026 (Getty images)
Published : March 16, 2026 at 9:42 AM IST

ஹைதராபாத்: திரையுலகில் உயரிய விருதாக கருதப்படும் ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா அமெரிக்காவில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், அதிக ஆஸ்கர் விருதுகளை 'சின்னர்ஸ்', 'ஒன் பேட்டில் ஆப்டர் அனதர்' ஆகிய திரைப்படங்கள் வாங்கி குவித்துள்ளன.

அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் உள்ள டால்பி தியேட்டரில் 98வது ஆஸ்கர் விருதுகள் இன்று வழங்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு சிறந்த திரைப்படத்திற்கான ஆஸ்கர் விருது ‘One battle after another' திரைப்படம் வென்றுள்ளது. மேலும், அப்பத்தின் இயக்குநர் பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன் சிறந்த இயக்குநருக்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்றுள்ளார்.

சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருதினை, சின்னர்ஸ் (Sinners) படத்திற்காக மைக்கெல் பி.ஜோர்டான் வென்றுள்ளார். அதேபோல், சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை ஹாம்னெட் (Hamnet) படத்திற்காக ஜெஸ்ஸி பக்லே பெற்றுள்ளார். சிறந்த சர்வதேச திரைப்படத்திற்கான ஆஸ்கர் விருது (International feature film) நார்வே நாட்டின் திரைப்படமான 'சென்டிமென்ட்டல் வேல்யு' (Sentimental value) திரைப்படத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சிறந்த தொழில்நுட்பத்துக்கான ஆஸ்கர் விருதினை, 'சின்னர்ஸ்' படத்திற்காக ஆட்டம் டுரால்ட் அர்கபவ் (autumn durald arkapaw) பெற்றுள்ளார். சிறந்த படத் தொகுப்புக்கான ஆஸ்கர் விருதை One battle after another படத்திற்காக ஆண்டி ஜர்கென்சன் பெற்றுள்ளார். அதேபோல், சிறந்த ஒலிப்பதிவிற்கான (best sound) விருது F1 படத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்கர் விருது 2026
OSCARS 2026 WINNERS LIST
SINNERS
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
OSCARS 2026

