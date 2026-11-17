இசையுலகில் உயரிய அங்கீகாரம் பெறும் பாடகர் தேவன் ஏகாம்பரம் - கிராமி விருதிற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் பாடல்
பாடகர் தேவன் ஏகாம்பரம், காதலர் தினம் படத்தில் ’ஓ மரியா’ மின்னலே படத்தில் ‘ஒரே ஞாபகம்’, விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தில் ‘அன்பில் அவன்’ உள்ளிட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 2:03 PM IST
சென்னை: பாடகர்கள் தேவன் ஏகாம்பரம் மற்றும் சுஷா ஆகியோர் கிராமி விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இசைத் துறையில் உயரிய விருதாக கருதப்படும் கிராமி விருதுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படுகின்றன. 2027 ஆம் ஆண்டிற்கான கிராமி விருதுகள் வரும் பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் வழங்கப்பட உள்ளன. கிராமி விருதுகள் பாப், ராக், நாட்டுப்புறம், ஜாஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஜானர் இசைப்பிரிவில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
கடந்த 1951 ஆம் ஆண்டு முதல் கிராமி விருதுகள் வழங்கப்படும் நிலையில், இந்த ஆண்டு 69-வது விருது வழங்கும் நிகழ்விற்கான பரிந்துரை பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் சிறந்த உலகளாவிய இசைக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் ’வருவாய்’ என்ற பாடலுக்காக தமிழ் சினிமா பாடகர் தேவன் ஏகாம்பரம் இடம் பெற்றுள்ளார்.
மேலும் இந்த பாடலுக்காக சுஷா (சுபிக்ஷா ரங்கராஜன்) என்ற பாடகியும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த வருடம் இந்தியாவில் இருந்து பரிந்துரை செய்யப்பட்ட ஒரே பாடல் வருவாய் ஆகும். தேவன் ஏகாம்பரம் இசையமைத்து, பாடியுள்ள வருவாய் பாடல், கிராமி விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்ட முதல் தமிழ் பாடல் என்ற பெருமையை படைத்துள்ளது. இந்த பாடல் கவிஞர் பாரதியாரின் ’வருவாய் கண்ணா’ என்ற கவிதையை தழுவி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே கிராமி விருது வென்ற இசையமைப்பாளர் ரிக்கி கேஜின் 'Winds of Samsara' (2015), 'Divine Tides' (2022) ஆகிய ஆல்பங்களில் தேவன் ஏகாம்பரம் பாடகராகவும், குரல் அமைப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். இருப்பினும், தனது சொந்த இசைப் படைப்புக்காக கிராமி விருதுக்குப் பரிந்துரைக்கப்படுவது அவருக்கு இதுவே முதல் முறையாகும்.
இந்த பாடலுக்கான இசைக்குழுவில் பிரகாஷ் சொண்டேக், அனில் ஸ்ரீனிவாசன், நவீன் சாம்சன் உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். கிராமி விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது குறித்து தேவன் ஏகாம்பரம் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “69-வது கிராமி விருதுகளில், சிறந்த உலக இசைக்கான பிரிவில், ‘வருவாய்’ பாடல் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதை உற்சாகத்துடனும், பெருமிதத்துடனும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.
இது எனக்கும், பாடகி சுஷாவிற்கும் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கும் ஒரு மிகச் சிறப்பான தருணம். கிராமி விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்படும் முதல் தமிழ் பாடல் இதுவாகும். அந்த பாடல், மகாகவி பாரதியாரின் பாடல் என்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த அற்புதமான அங்கீகாரத்தை வழங்கிய ‘ரெக்கார்டிங் அகாடமி’ உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி” என கூறியுள்ளார். தேவன் ஏகாம்பரத்தின் இந்தச் சாதனைக்குத் திரையுலகினரும் இசை ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
யார் இந்த தேவன் ஏகாம்பரம்?
பிரபல பாடகர் தேவன் ஏகாம்பரம், தமிழ் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் 500 மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளார். கடந்த 1999 ஆம் ஆண்டு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையில் வெளியான ‘உனக்காக எல்லாம் உனக்காக’ என்ற படத்தில் ’மோனலிசா’ என்ற பாடலை பாடி தமிழ் இசையுலகில் அறிமுகமானார்.
பின்னர் காதலர் தினம் படத்தில் ’ஓ மரியா’, குஷி படத்தில் ‘மெக்கரினா மெக்கரினா’, கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டேன் திரைப்படத்தில் ‘ஸ்மையாய்’, மின்னலே படத்தில் ‘ஒரே ஞாபகம்’, விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா படத்தில் ‘அன்பில் அவன்’, எங்கேயும் காதல் படத்தில் ‘எங்கேயும் காதல்’ பாடல், என்னை அறிந்தால் படத்தில் ‘என்னை அறிந்தால்’ உள்ளிட்ட பல பாடல்களை பாடியுள்ளார்.