’தென்னகத்து குயில்’ பி.சுசீலாவின் 71-வது பிறந்த நாள் இன்று!
“அத்தான் என்னத்தான் உன்னை எண்ணித்தான்” என்ற பாடலில் உணர்ச்சிகளைக் கொட்டி அனைவரது மனதிலும் இடம் பிடித்தவர் பி. சுசீலா என பாடகர் யேசுதாஸ் புகழாரம் செய்துள்ளார்.
Published : November 13, 2025 at 7:00 AM IST
- By ஐயப்பமூர்த்தி
சென்னை: திரை இசை துறையில் தனக்கென தனி இடத்தை உருவாக்கி பல விருதுகளை வென்று இருக்கும் பாடகி பி.சுசீலாவின் 71வது பிறந்த நாள் இன்று.
விஜய நகரத்தின் வழக்கறிஞரான கொளப்பாக்கம் புலப்பாக்க முகுந்தராவ் என்பவருக்கு மகளாக 1935இல் நவம்பர் 13ஆம் தேதி பி.சுசீலா பிறந்தார். பி.சுசீலாவின் தந்தை ஒரு வயலின் கலைஞர். அதனால், சிறுவயதில் இருந்து தந்தையின் இசையை கேட்டு வளர்ந்தவர். சுசீலா கர்நாடக இசையில் தேர்ந்தவராக எம்.எஸ் சுப்புலட்சுமி போல் வர வேண்டும் என அவரது தந்தை ஆசைப்பாட்டார்.
ஆனால், சுசீலாவிற்கு திரை இசை பாடுவதிலேயே ஆர்வம் இருந்தது. மகாராஜா இசை மற்றும் நடன கல்லூரியில் இசைத்துறையில் டிப்ளமோ படித்திருக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி, பெங்காலி, ஒரியா, சமஸ்கிருதம், துளு, படுகா, சிங்களம் என 12 மொழிகளில் 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடி இருக்கிறார்.
இவரது படைப்புகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் வகையில், இந்திய அரசு சுசீலாவுக்கு பத்ம பூஷன் விருது வழங்கி கௌரவித்தது. இவர் சிறந்த பின்னணிப் பாடகிக்கான தேசிய விருதினை 5 முறை பெற்றுள்ளார். அவர் ரகுபதி வெங்கையா நாயுடு விருதும் பெற்றுள்ளார். அதேபோல், கின்னஸ் புத்தகத்திலும், ஆசியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் புத்தகத்திலும் அவரது பெயர் உள்ளது. இவர் தனது 71 வது பிறந்த நாள் கொண்டாடி வருகிறார்.
ஒருவர் தொடர்ச்சியாக ஒரு துறையில் எத்தனை ஆண்டுகள் நீடித்திருப்பதற்கு காரணம் அவரின் தனித்திறமை. அத்தகைய தனி திறமை வாய்ந்த பி.சுசீலாவின் பிறந்த நாள் இன்று (நவ.13). இந்நாளில் சுசீலா திரை இசைத்துறையில் செய்துள்ள பணிகள் மற்றும் அவரைப் பற்றிய சுவாரசிய தகவல்களாக பிரபலங்கள் பகிந்த நினைவுகளை காணலாம்.
முதலில் ஏ.ஆர்.ரகுமான் கூறுகையில்,“பி.சுசீலா நிச்சயமாக தங்கத்திற்கு இணையான மனம் கொண்டவர். இந்த உலகத்தில் நான் ரசிக்கும் பாடகிகளின் மிகவும் முக்கியமானவர் இவர்” என்றார். தொடர்ந்து, பாடலாசிரியர் வைரமுத்து கூறியதாவது, “நான் இறப்பதற்கு முன் கதவை மூடிவிட்டு தனிமையில் சுசீலா பாடிய பாடலைக் கேட்க வேண்டும் என்பதே எனது கடைசி ஆசை. அவர்கள் பாடிய பாடலை கேட்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு தாயின் தாலாட்டில் கேட்பது போல் இருக்கும். யார் வேண்டுமானாலும் குழந்தையாக மாறி ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு செல்வார்கள். காதல், சோகம், மகிழ்ச்சி, ஏக்கம், துக்கம் என அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் அவரது குரலால், உச்சரிப்பால் வெளிப்படுத்தக் கூடியவர்” என்றார்.
மறைந்த பாடகர் எஸ்.பி பாலசுப்ரமணியன் ஒரு நேர்காணலில் பேசியபோது, “பி.சுசீலா எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கிடைத்த அதிர்ஷ்டம். அவருடன் தான் எனது முதல் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் பாடல்கள் பாடியிருக்கிறேன். அவர் என்னைவிட வயதில் பெரியவர். இருப்பினும், அவரை எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு குழந்தை போல பழகக் கூடியவர், இலகிய மனம் கொண்டவர்” என்றார்.
பாடகர் யேசுதாஸ் கூறியபோது, “சுசீலா மிகுந்த திறமை வாய்ந்தவர். ஒரு பாடலில் எங்கு ஏற்ற இரக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என நன்றாக தெரிந்தவர். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறையினரையும் அவரது குரல் ரசிகர்களாக மாற்றியுள்ளது. “அத்தான் என்னத்தான் உன்னை எண்ணித்தான்” என்ற பாடலில் உணர்ச்சிகளைக் கொட்டியிருப்பார்” என்றார்.
மேலும், இசையமைப்பாளர் இளையராஜா கூறுகையில், “சுசீலாவுக்கு முதல் இசையமைப்பாளர் பெட்டியாள நாகேஸ்வரராவ். இவரது பாடலை கேட்டு அவர் அழுது இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட உச்சரிப்பு கொண்ட ஒருவரை இத்தனை நாளாக தவறவிட்டோமே என நினைத்து வருந்தியவர். பிறகு அவரே தன்னுடைய இசையில் அறிமுகப்படுத்தினார். இனி அவரை போல ஒரு பாடகியை பார்க்க முடியாது. அவரின் பாடல்களில் பெரும்பாலானவை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். குறிப்பாக ‘மாலை நேரத்து மயக்கத்திலே நான் கனவு கண்டேன் தோழி’ என்ற பாடல் எனது பள்ளி காலத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாடலாக இருந்தது.