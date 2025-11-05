’கலைஞனுக்கு மதம் கிடையாது’ - கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்ட பாடகர் மனோ பேட்டி!
பாடகர் மனோவின் மகன் துருவன் நடிக்கும் ‘வட்டக்கானல்’ படம் வரும் 7ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
Published : November 5, 2025 at 7:14 PM IST
சென்னை: கலைஞனுக்கு மதம் கிடையாது என பாடகர் மனோ கூறியுள்ளார்.
பாடகர் மனோவின் மகன் துருவன் நடிக்கும் ‘வட்டக்கானல்’ திரைப்படம் வரும் 7ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த திரைப்படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னை சாலிகிராமத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினர் மற்றும் பாடகர் மனோ ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
பிதக் புகழேந்தி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘வட்டக்கானல்’ திரைப்படத்தில் துருவன் மனோ, மீனாட்சி கோவிந்தராஜன், ஆர்.கே.சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். எம். ஏ. ஆனந்த் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஹாரிஸ் விஜய் இசையமைத்துள்ளார். கிராமிய பின்னணியிலான இந்த திரைப்படத்தை எம்பிஆர் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஸ்கைலைன் சினிமாஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளன. ‘வட்டக்கானல்’ என்பது தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றான கொடைக்கானல் சிறிது தொலைவில் அமையப்பட்டிருக்கும் நீர்வீழ்ச்சியுடன் கூடிய சிறு கிராமத்தில் நடக்கும் கதையாகும்.
இதனைத் தொடர்ந்து பாடகர் மனோ செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், இந்நிகழ்ச்சியில் தனது மகன் கலந்து கொள்ளாதது குறித்த கேள்விக்கு, “எனது மகன் உடல்நிலை சரியில்லை. இரண்டு மாதமாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரின் சார்பாகவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன்” என்றார்.
இப்போது நீங்கள் தமிழில் பெரிய தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் நடுவராக செயல்பட்டு வருகிறீர்கள், அந்த தொலைக்காட்சியில் உங்களுடைய திரைப்படத்தை விளம்பரப்படுத்த முயற்சி செய்வீர்களா? என்ற கேல்விக்கு, “இப்போது அங்கு தான் செல்கிறேன், நீங்கள் சொன்ன உடனே எனக்கு இதைச் செய்யலாம் எனத் தோன்றுகிறது. முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன்”என்றார்.
இசையமைப்பாளருக்கு காப்பிரைட் போன்ற சாதகமான சட்டங்கள் இருக்கிறது, இருப்பினும் பாடகர்கள் இசைக் கலைஞர்களுக்கு ஏதேனும் சட்டங்கள் இருக்கிறதா? இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு, ”எங்களுடைய சங்கத்தில் இருக்கக் கூடிய நபர்களுக்கு வேலை செய்த உடனே சம்பளம் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். அதற்கான வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது” என்றார்.
பாடகர் மனோ எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர்? நேரடியாக சொல்லுங்கள். ஏனெனில் சமீபத்தில் நீங்கள் ஒரு இந்து கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்டீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, ”மக்களுக்காக வேலை செய்யக் கூடியவர்கள் அனைத்து மதத்தையும் சேர்ந்தவர்கள். நான் ஒரு ஹிந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர். கலைஞனுக்கு மதம் கிடையாது” என்றார்.