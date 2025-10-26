“மதுர மரிக்கொழுந்து வாசம்...” பட்டிதொட்டியை கலக்கிய மனோ!
தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி என 13 மொழிகளில் 35 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடி சாதனை படைத்துள்ளார் பாடகர் மனோ.
சென்னை: தனது இனிமையான குரலால், அனைவரது மனங்களையும் கொள்ளை கொண்டவர் பாடகர் மனோ. இவர் பாடகர் மட்டுமின்றி பின்னணிக் குரல் கலைஞர், நடிகர், இசையமைப்பாளர், தயாரிப்பாளர், தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர் என பல்வேறு பரிமாணங்களில் தனது திறமையை வெளிக்காட்டியவர். அவர் இன்று (அக்.25) பிறந்தநாள் கொண்டாடு நிலையில் இவரது வாழ்க்கை பயணம் குறித்த சுவாரசிய தகவலை இச்செய்தி தொகுப்பில் காணலாம்.
இவர் 1965இல் அக்டோபர் 26ஆம் தேதி ஆந்திரவில் பிறந்தவர். ஆரம்பக் காலத்தில் நாகூர் பாபு என்ற பெயரைக் கொண்டிருந்தார். பின் சினிமா துறையில் அவருக்கான புதிய அடையாளமாக 'மனோ’ என்ற பெயரை இசைஞானி இளையராஜா சூட்டினார். தனது பள்ளிப் பருவத்தில் தெலுங்கு படம் ஒன்றில் கதாநாயகிக்குத் தம்பி கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். அங்கிருந்துதான் அவரது கலைப் பயணம் தொடங்கியது. அந்தப் படத்தின் பூஜையின்போது மெல்லிசை மன்னர் எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் அவருக்கு அறிமுகமாகியுள்ளார். அந்த நிகழ்வில் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் ஒரு பாடல் பாடுவதாக இருந்தது. ஆனால், அவரால் வர முடியாத காரணத்தால் அந்த பாடலை மனோ அனைவர் முன்னும் நின்று பாடிக்காட்டினார்.
நான்குமுறை 10வது பரீட்சை
அதைக் கேட்ட எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் மனோவை அழைத்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? இசை கற்றுக் கொண்டிருக்கிறாயா? நன்றாக பாடினாய்... என வாழ்த்தியுள்ளார். அதற்கு மனோ “சார், நான் பத்தாம் வகுப்பை நான்கு வருடங்களாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் பாஸ்ஸாக முடியவில்லை” என்ற பதிலளித்துள்ளார். இதற்கு எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன், “சரி அப்போ மீண்டும் ஒருமுறை பத்தாவது பரீட்சை எழுதிவிட்டு, சென்னையில் உள்ள என்னுடைய இசைக் குழுவில் சேர்ந்துகொள். உனது குரல் நன்றாக இருக்கிறது. முதலில் தமிழ் மொழி கற்றுக் கொள், நீ எதிர்காலத்தில் பெரிய பாடகராக வருவாய்” எனக் கூறியுள்ளார்.
எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் இசைக்குழு
பத்து மாதங்களுக்குப் பின் தமிழ்மொழி கற்றுக்கொண்டு, மனோ சென்னையில் உள்ள எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் இசைக்குழுவில் சேருவதற்காகச் சென்றுள்ளார். அவரை அடையாளம் கண்ட எம்.எஸ்.விஸ்வநாதன் முதலில் அவருக்குச் சுவரம் எழுதும் வேலையினை கொடுத்துள்ளார். அதில் அசத்தி காட்டிய மனோவிற்கு அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டது. மேலும், அப்போதைய புகழ்பெற்ற பாடகர்களான இளையராஜா, எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், ஏசுதாஸ் போன்றவர்களுடன் பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.
“மதுர மரிக்கொழுந்து வாசம்”
அவர் பாடிய பாடல்கள் எனப் பார்க்கப்போனால், 1987இல் இசைஞானி இளையராஜா இசையில் வெளிவந்த பூவிழி வாசலிலே திரைப்படத்தில் ”அண்ணே அண்ணே நீ என்ன சொன்ன" என்கிற பாடல் மூலமாக சினிமா துறையில் பாடகராக அறிமுகமானார். தொடர்ந்து எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன் படத்தின் “மதுர மரிக்கொழுந்து வாசம்”, சின்னதம்பி திரைப்படத்தில் வரும் “தூளியிலே ஆட வந்த வானத்தை மின் விளக்கே”, நாயகன் திரைப்படத்தில் வரும் ”நீ ஒரு காதல் சங்கீதம்”, சின்ன மாப்பிள்ளை திரைப்படத்தில் வரும் “காதோரம் லோலாக்கு”, எங்க ஊரு பாட்டுக்காரன் படத்தில் வரும் “செண்பகமே செண்பகமே” போன்ற விண்டேஜ் பிளே லிஸ்ட் முதல் முக்காலா முக்காலா வரை என அவரது ஹிட் பாடல்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். இவரது குரலும், பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியன் குரலுடன் ஒத்துப்போவதாகப் பலர் கூறுவர்.
பாடல்கள்
மேலும், ஏ.ஆர்.ரகுமான், வித்யாசாகர், பரத்வாஜ், தீனா போன்ற பல்வேறு இசையமைப்பாளர்கள் இசையிலும் பாடிய பாடல்கள் பட்டி தொட்டி எல்லாம் பாடப்பட்டது. 13 மொழிகளில் 35 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளார். இதில் தமிழில் 10,000 பாடல்கள், தெலுங்கில் 10,000 பாடல்கள், கன்னடத்தில் 4,000 பாடல்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கும். தமிழில் வெளியாகும் ரஜினி, கமல் போன்ற நட்சத்திர நடிகர்களின் படங்களுக்கு தெலுங்கு மொழிகளில் டப்பிங் செய்துள்ளார்.
விருதுகள்
அவருக்கு ஆந்திர அரசின் நந்தி விருது, கந்தசாலா விருது, தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது என பல்வேறு பாடல்களுக்குச் சிறந்த ஆண் பின்னணிப் பாடகருக்கான பிலிம்பேர் விருதுகளை வாங்கி குவித்துள்ளார்.