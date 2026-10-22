தேவாவின் ஆஸ்தான பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் காலமானார் - திரையுலகில் தொடரும் சோகம்
காதல் கோட்டை படத்தில் இடம் பெற்ற ‘வெள்ளரிக்கா பிஞ்சு வெள்ளரிக்கா’ பாடல் மூலம் பிரபலமான கிருஷ்ணராஜ், நட்புக்காக படத்தில், ‘மீசக்கார நண்பா’ சூரரைப் போற்று படத்தில் ‘நாலு நிமிஷம்’ உள்ளிட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 12:33 PM IST
சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் பின்னணிப் பாடகரும், திரைப்பட இசைக்கலைஞர்கள் சங்கத்தின் உறுப்பினருமான ஆர்.கிருஷ்ணராஜ் (75) இன்று காலமானார்.
கடந்த சில நாட்களாக உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பாடகர் கிருஷ்ணராஜ், இன்று காலை உயிரிழந்தார். அவரது இழப்பு திரைத்துறையினர் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பின்னணிப் பாடகராகத் தனது குரலால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த ஆர். கிருஷ்ணராஜ், திரைப்படப் பாடல்கள் மட்டுமின்றி, பல பக்திப் பாடல்களையும் பாடியுள்ளார்.
‘தஞ்சாவூரு மண்ணு எடுத்து’ பாடலுக்காக தமிழக அரசு விருது
கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டு அஜித் நடிப்பில் வெளியான ‘காதல் கோட்டை’ திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற ‘வெள்ளரிக்கா பிஞ்சு வெள்ளரிக்கா’ பாடல் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றார். தொடர்ந்து, 1997-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘பொற்காலம்’ திரைப்படத்தில் இடம் பெற்ற ‘தஞ்சாவூரு மண்ணு எடுத்து’ பாடலையும் பாடியுள்ளார். இந்தப் பாடலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் சிறந்த பின்னணிப் பாடகருக்கான விருதையும் அவர் பெற்றார்.
கிருஷ்ணராஜ் பாடிய பிரபல பாடல்கள்
- நாட்டாமை படத்தில் ‘நாட்டாமை பாதம் பட்டா’
- அருணாச்சலம் படத்தில் ‘நகுமோ’
- நட்புக்காக படத்தில், ‘மீசக்கார நண்பா’
- நினைவிருக்கும் வரை படத்தில் ’காத்தடிக்குது காத்தடிக்குது’
- ஏழையின் சிரிப்பில் படத்தில், ‘எப்பா எப்பா ஐயப்பா’
- முத்துக்கு முத்தாக படத்தில் ‘காத்தடிச்சா நோகுதுன்னு’
- கழுகு திரைப்படத்தில் ‘ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும்’
- சூரரைப் போற்று படத்தில் ‘நாலு நிமிஷம்’
கிருஷ்ணராஜ் பாடிய பக்தி பாடல்கள்
பக்தி இசையிலும் தனித்துவமான பங்களிப்பை வழங்கிய ஆர். கிருஷ்ணராஜ், முருகன், சிவன், விநாயகர், ஐயப்பன் உள்ளிட்ட தெய்வங்கள் தொடர்பான பல்வேறு பக்திப் பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். ’திருமுருகன் சுப்ரபாதம்’, ‘சிவ சுப்ரபாதம்’, ’விநாயகரே வருவாய்’, ’ஐயனே சரணம்’, ‘சபரியில் சரண கோஷம்’, ‘ஸ்ரீ ஆஞ்சநேயர் சுப்ரபாதம்’, ‘ஸ்ரீ வேங்கடேச சுப்ரபாதம்’ உள்ளிட்ட பக்திப் பாடல் தொகுப்புகளில் அவரது குரல் இடம் பெற்றுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் தேவா, பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் கூட்டணி திரையுலகில் வெற்றிகரமான கூட்டணிகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தேவா இறந்த நிலையில், இன்று பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் உயிரிழந்தது திரைத் துறையினர் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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மறைந்த ஆர். கிருஷ்ணராஜின் உடல் சென்னை ராமாபுரத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் திரைத்துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது இறுதி சடங்குகள் குறித்தான அறிவிப்புகள், அவரது குடும்பத்தாரின் மூலமாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.