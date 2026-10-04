'அபூர்வ சகோதரர்கள் முதல் புஷ்பக விமானம் வரை...' 3 தசாப்தத்திற்கு முன்பே டைம் டிராவல் படம் எடுத்த சிங்கீதம் சீனிவாசராவ்
சிங்கீதம் சீனிவாசராவ், தனது 94-வது வயதில் தனது கடைசி திரைப்படத்தை இளைய தலைமுறையின் காதலை மையமாகக் கொண்டு 'சிங்கீதம்' என்ற பெயரில் மியூசிகல் பேண்டஸி காமெடி படத்தை இயக்கினார்.
Published : October 4, 2026 at 7:00 PM IST
-By ஐயப்ப மூர்த்தி
மறைந்த சிங்கீதம் சீனிவாசராவ், தெலுங்கு திரையுலகில் இயக்குநராக மட்டுமல்லாமல், புதுமையான கதைக்களங்களையும், தொழில்நுட்ப முயற்சிகளையும் அறிமுகப்படுத்திய முன்னோடி இயக்குநராகப் போற்றப்படுகிறார்.
தெலுங்கில் அவர் இயக்கிய படங்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பையும் வணிக ரீதியான வெற்றியையும் பெற்றுள்ளன. 1972-ஆம் ஆண்டு ‘நீதி நிஜாயிதி’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான சிங்கீதம் சீனிவாசராவ், தொடர்ந்து பல்வேறு வகையான கதைகளை இயக்கினார். 1970-களில் வெளியான 'ஜமீந்தாரு காரி அம்மாயி', 'அமெரிக்கா அம்மாயி', 'பந்துலம்மா' போன்ற திரைப்படங்கள் அவரது திறைமையை தெலுங்கு ரசிகர்களிடம் நிலைநிறுத்தின. குறிப்பாக ‘அமெரிக்கா அம்மாயி’ வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்ற படமாக அமைந்தது.
1979-இல் வெளியான 'சொம்மோகடிதி சொக்கோகடிதி' திரைப்படம், கமல்ஹாசனுடன் அவர் இணைந்த முக்கியமான தெலுங்கு படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. அதன் பின்னர் 1985-ல் வெளியான 'மயூரி' திரைப்படம் சிங்கீதம் சீனிவாசராவின் திரையுலக வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. பரதநாட்டியக் கலைஞர் சுதா சந்திரனின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு உருவான இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடமும், விமர்சகர்களிடமும் பாராட்டைப் பெற்றதுடன் 14 நந்தி விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, 1987-இல் வெளியான 'புஷ்பக விமானம்' (தமிழில் 'பேசும்படம்') இந்திய சினிமாவின் மிகப்பெரிய பரிசோதனை முயற்சிகளில் ஒன்றாக அமைந்தது. பெரும்பாலும் வசனங்கள் இல்லாமல் கதை சொல்லப்பட்ட இந்தப் படம், மொழி எல்லைகளைக் கடந்து ரசிகர்களின் பாராட்டை பெற்றதுடன், சிறந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருதையும் வென்றது.
1991-இல் நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா நடிப்பில் வெளியான 'ஆதித்யா 369' சிங்கீதம் சீனிவாசராவின் மிகப்பெரிய தெலுங்கு வெற்றிப் படங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. டைம் டிராவல் மற்றும் அறிவியல் புனைகதை அம்சங்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம், அக்கால தெலுங்கு சினிமாவில் மிகவும் புதுமையான முயற்சியாக இருந்ததுடன் 1991-ம் ஆண்டின் அதிக வசூல் செய்த தெலுங்கு திரைப்படமாக அமைந்தது.
இதன்பிறகு 1992-இல் ராஜேந்திர பிரசாத் நடிப்பில் வெளியான ‘பிருந்தாவனம்’ படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அதன் பாடல்களும் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தன. தொடர்ந்து 1994-ம் ஆண்டு சிங்கீதம் சீனிவாச ராவுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஆண்டாக அமைந்தது. அந்த ஆண்டில் அவர் இயக்கிய 'பைரவ த்வீபம்' தெலுங்கு நாட்டுப்புற கற்பனை சாகசத் திரைப்படமாக வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. அந்த திரைப்படம், சிறந்த இயக்குநர் உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளில் ஒன்பது நந்தி விருதுகளை வென்றது.
இதே காலகட்டத்தில் வெளியான 'மேடம்' திரைப்படமும் சிங்கீதம் சீனிவாசராவின் நகைச்சுவை உணர்வை வெளிப்படுத்திய முக்கியமான தெலுங்கு படமாக அமைந்தது.
1996-இல் வெளியான ‘ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன விஜயம்’ போன்ற படங்களின் மூலம் புராணக் கதைகளையும் அவர் தனது தனித்துவமான திரைமொழியில் அணுகினார். பின்னர் 'ராஜஹம்சா', 'ஆகாச வீதிலோ', 'விஜயம்' போன்ற தெலுங்கு திரைப்படங்களையும் அவர் இயக்கினார்.
குறிப்பாக 'ஆதித்யா 369' அறிவியல் புனைகதை வகையிலும், 'பைரவ த்வீபம்' நாட்டுப்புற கற்பனை வகையிலும், 'புஷ்பக விமானம்' வசனமற்ற கதை சொல்லல் முறையிலும் புதிய பாதையை ஏற்படுத்தின. வசூல் வெற்றியை மட்டுமே இலக்காகக் கொள்ளாமல், ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் புதிய முயற்சியை மேற்கொண்ட இயக்குநராக சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் தெலுங்கு சினிமா வரலாற்றில் தனி இடத்தைப் பெற்றுள்ளார்.
சிங்கீதம் சீனிவாசராவ், தனது 94-வது வயதில் தனது கடைசி திரைப்படத்தை இளைய தலைமுறையின் காதலை மையமாகக் கொண்டு 'சிங்கீதம்' என்ற பெயரில் மியூசிகல் பேண்டஸி காமெடி படத்தை இயக்கினார். படத்தின் முதல் 20 நிமிடங்களுக்கு மேலாக வசனமின்றி பாடல்களாகவே இசைக்கப்பட்டு வித்தியாசமான முறையில் ரசிகர்களை கவரும் வண்ணம் இயக்கி இந்திய அளவில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினார்.