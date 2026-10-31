போலீஸ் கதாபாத்திரத்தில் சிலம்பரசன், நயன்தாரா ஜோடி? எஸ்.டி.ஆரின் 50வது படத்தின் விறுவிறு அப்டேட்
நடிகர் சிலம்பரசன் ஒரே சமயத்தில் வெற்றிமாறன் இயக்கி வரும் அரசன் படத்திலும், இயக்குநர் கீர்த்திஸ்வரன் படத்திலும் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : October 31, 2026 at 11:04 AM IST
சென்னை: ‘அரசன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், சிலம்பரசனின் அடுத்த படம் தொடர்பான தகவல்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான சிலம்பரசன், பெரும் ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ளார். இவரது நடிப்பில் கடைசியாக பத்து தல, தக் லைஃப் ஆகிய படங்கள் வெளியாகின. சிலம்பரசனின் திரைப்படங்கள் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், அவருக்கென தனி ரசிகர்கள் கூட்டம் குறையாமல் இருந்து வருகிறது.
தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் அரசன் திரைப்படத்தில் சிலம்பரசன் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, ப்ரியங்கா மோகன், சமுத்திரகனி, யோகி பாபு என மிகப்பெரும் நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்து வருகிறது. வட சென்னை பகுதியை மையமாக கொண்டு உருவாகி வரும் அரசன் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார். முதல்முறையாக சிம்பு, அனிருத் இருவரது கூட்டணியில் இப்படம் உருவாகி வரும் நிலையில், ப்ரோமோ வீடியோவின் பின்னணி இசை பெரியளவில் வரவேற்பை பெற்றது.
அரசன் படத்தின் ப்ரோமோவால் ரசிகர்களுக்கு படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு இரட்டிப்பு ஆனது. தொடர்ந்து அரசன் திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சிலம்பரசன் அதனை மறுத்தார். மேலும் ஷூட்டிங் தாமதமாக நடைபெற்று வருவதால் ரசிகர்கள் வருத்தத்தில் இருந்தனர்.
கீர்த்திஸ்வரன் இயக்கத்தில் சிம்பு
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களாக சிம்புவின் 50வது பட அப்டேட்கள் இணையத்தை ஆக்கிரமித்த வண்ணம் உள்ளது. டூட் திரைப்படம் மூலம் இளசுகள் மத்தியில் பிரபலமடைந்த இயக்குநர் கீர்த்திஸ்வரன் சிம்புவின் அடுத்த படத்தை இயக்கப் போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தற்போது அரசன் படத்தின் அவர் நடித்து வரும் நிலையில், ஒரே சமயத்தில் கீர்த்திஸ்வரன் படத்திலும் நடிக்க உள்ளதாகவும், விரைவில் அந்த படத்தில் படப்பிடிப்பு தொடங்கவுள்ளதாகவும் கோலிவுட் வட்டாரத்தில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மீண்டும் சிம்பு, நயன்தாரா ஜோடி
இதனிடையே சிக்மா படத்திற்கு பிறகு ஜேசன் சஞ்சய், கீர்த்திஸ்வரன் படத்தில் ஹீரோவாக அறிமுகமாக உள்ளதாக கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது சிம்பு, கீர்த்திஸ்வரன் கூட்டணி கிட்டதட்ட உறுதியாகியுள்ளது. மேலும் இந்த படத்தில் சிம்பு போலீஸ் அதிகாரியாக நடிக்க உள்ளதாக தெரிகிறது. மேலும் இந்த படத்தில் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் கிட்டதட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கோலிவுட்டின் வைரல் ஜோடிகளின் ஒன்றான சிலம்பரசன், நயன்தாரா இணையவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சிம்பு, நயன்தாரா இருவரும் கடைசியாக 2016இல் வெளியான இது நம்ம ஆளு படத்தில் நடித்திருந்தனர். அதன்பிறகு தற்போது இணைந்து நடிக்கவுள்ளதாக வெளியான தகவல் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது. மேலும் இந்த படம் சிறிய பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்படுவதாகவும்., சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கவுள்ளதாகவும் கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.