கம்பேக் கொடுக்கும் ’இந்தியன்’ தாத்தா - ’இந்தியன் 3’ படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியீடு
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஷங்கர் இயக்கத்தில் வெளியான ’இந்தியன் 2’ திரைப்படத்தில் கமல்ஹாசனுடன் சித்தார்த், ப்ரியா பவானி ஷங்கர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தனர்.
Published : October 8, 2026 at 1:25 PM IST
சென்னை: கமல்ஹாசன் நடிக்கும் ’இந்தியன் 3’ படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை லைகா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் 'இந்தியன் 3' படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கும் என லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த 1990ஆம் ஆண்டு ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்த இந்தியன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. சுதந்திர போராட்ட வீரரான சேனாபதி, 90களில் லஞ்சம் பெறும் அரசு அதிகாரிகளால் பாதிக்கப்படுவதுடன், அதன்பின் அவர்களை தேடித்தேடி கொல்வதை கதைக்கருவாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. கமல்ஹாசன் இரட்டை வேடத்தில் நடித்த நிலையில், சுகன்யா, மனிஷா கொய்ராலா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தனர்.
இந்தியன் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. இந்த திரைப்படம் கமல்ஹாசன் திரைவாழ்வில் முக்கிய கமர்ஷியல் ஹிட் திரைப்படமாக அமைந்தது. மேலும் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் பாடல்களும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
Senapathy is back with zero tolerance. 🔥 The resurgence begins in #Indian3 🇮🇳 War Mode. ⚔️ Ulaganayagan @ikamalhaasan @shankarshanmugh @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran @anirudhofficial #Siddharth @MSKajalAggarwal @priya_Bshankar @actorsimha @iam_SJSuryah @dop_ravivarman @muthurajthangvl @sundarksam @teamaimpr #Hindustani3 🇮🇳 #Bharateeyudu3 🇮🇳 #WarMode— Lyca Productions (@LycaProductions) October 8, 2026
இதனைத்தொடர்ந்து, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஷங்கர் இயக்கத்தில் வெளியான ’இந்தியன் 2’ திரைப்படத்திற்கு கடுமையான எதிர்மறை விமர்சனங்கள் வெளியானது. இந்த படத்தில் சித்தார்த், ப்ரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்த பாடல்கள் வரவேற்பை பெற்றன. மேலும், சமூக வலைதளங்களில் படத்திற்கு எதிராக பலர் கருத்துக்களை பதிவிட்டனர்.
இந்நிலையில், ‘இந்தியன் 2’ படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகளில் இந்தியன் 3 படத்தின் சில காட்சிகள் முன்னோட்டமாக திரையிடப்பட்டது. இந்த காட்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றது. சேனாபதி சுதந்திர போராட்டத்தின் போது எதிர்கொண்ட சிரமங்களை மையமாக கொண்டு இந்தியன் 3 உருவாக்கப்படும் என கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டது.
மேலும், இந்தியன் 3 திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதனைத்தொடர்ந்து இந்தியன் 3 படத்தின் அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கமல்ஹாசன் ஏற்கனவே சண்டைக் கலைஞர் அன்பறிவ், அருண்குமார் ஆகியோரது இயக்கத்தில் நடிக்கப் போவதாக தகவல் பரவிய நிலையில், திடிரென ’இந்தியன் 3’ படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக அமைந்துள்ளது.