கமல்ஹாசன் நிராகரித்த கதை - ‘ஜென்டில்மேன்’ படத்தின் ரகசியங்களைப் பகிர்ந்த கே.டி.குஞ்சுமோன்
1993-ஆம் ஆண்டு ஷங்கர் இயக்கிய ஜென்டில்மேன் படத்தில் அர்ஜூன், மனோபாலா, கவுண்டமணி, செந்தில் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.
Published : November 26, 2026 at 10:32 PM IST
சென்னை: கமல்ஹாசனால் நிராகரிக்கப்பட்ட கதையில் அர்ஜூன் கமிட்டானது எப்படி என்பது உள்ளிட்ட ’ஜென்டில்மேன்’ படத்தின் ரகசியங்களை அப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் கே.டி. குஞ்சுமோன் பகிர்ந்துள்ளார்.
இயக்குநர் ஷங்கரின் அறிமுகத் திரைப்படமான ‘ஜென்டில்மேன்’, 33 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. 1993-ஆம் ஆண்டு வெளியான இப்படம், டிசம்பர் 11-ஆம் தேதி 4K தொழில்நுட்பத்தில் உலகம் முழுவதும் மறுவெளியீடு செய்யப்படுகிறது.
இதையொட்டி, கொச்சியில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கே.டி. குஞ்சுமோன், இப்படத்தின் உருவாக்கத்திற்குப் பின்னால் இருந்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும், அனுபவங்களையும் பகிர்ந்துகொண்டார்.
அப்போது கே.டி. குஞ்சுமோன் பேசுகையில், “‘ஜென்டில்மேன் திரைப்படத்தின் கதையை முதலில் நடிகர் கமல்ஹாசனிடம் கூறினேன். அவருக்கு அந்தக் கதையில் ஆர்வம் இல்லாததால், அடுத்தகட்ட முயற்சிகள் தொடரவில்லை. இதனையடுத்து, சரத்குமாரை கதாநாயகனாக நடிக்க வைக்க முடிவு செய்து அவருக்கு முன்பணமும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், கால்ஷீட் பிரச்சனைகளால் அவரால் நடிக்க முடியாமல் போனது. இறுதியில் அர்ஜுன் கதாநாயகனாக ஒப்பந்தமானார்.
அந்தக் காலகட்டத்தில் அர்ஜுனின் நட்சத்திர அந்தஸ்து குறித்து சிலர் சந்தேகம் தெரிவித்த போதிலும், அவரது நடிப்புத் திறமை மீதும் கதையின் வலிமை மீதும் தனக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது. அறிமுக இயக்குநராக இருந்த ஷங்கரின் திறமை மீது ஆரம்பத்திலிருந்து நம்பிக்கை இருந்தது. பின்னர் கதையின் உருவாக்கத்தில் சில ஆலோசனைகளை வழங்கினேன். இறுதியில் ஷங்கர் உருவாக்கிய திரைப்படம் தனது எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றியது.
பிரம்மாண்டமான தயாரிப்பில் உருவான ‘ஜென்டில்மேன்’
1993-ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ஜென்டில்மேன்’, அக்காலகட்டத் தமிழ் சினிமாவில் குறிப்பிடத்தக்க பிரம்மாண்டமான திரைப்படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. ஹெலிகாப்டர் காட்சிகள், பிரம்மாண்டமான சண்டைக் காட்சிகள், பல்வேறு இடங்களில் படமாக்கப்பட்ட காட்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பச் சிறப்புடன் உருவாக்கப்பட்ட பாடல்கள் எனப் பல அம்சங்களுக்காகப் பெருந்தொகை செலவிடப்பட்டது.
ஏ.ஆர். ரஹ்மானின் இசையும், வைரமுத்து, மற்றும் வாலி எழுதிய பாடல்களும் படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கியக் காரணங்களாக அமைந்தன. குறிப்பாக, ‘சிக்கு புக்கு ரயிலே’ உள்ளிட்ட பாடல்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன. திரைப்படம் வெளியாவதற்கு முன்பாக அதன் வெற்றி குறித்து சந்தேகம் தெரிவித்தவர்களும், விநியோகம் செய்யத் தயக்கம் காட்டியவர்களும் இருந்தனர். படத்தின் விநியோக உரிமைகள் மற்றும் ஆடியோ உரிமைகளுக்குப் பெரும் தேவை இருந்தது” என்றார்.
குடியரசுத் தலைவருடன் படம் பார்த்த அனுபவம்
தொடர்ந்து முன்னாள் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் ஆர். வெங்கட்ராமனின் இல்லத்தில் அவருடன் இணைந்து ‘ஜென்டில்மேன்’ திரைப்படத்தைப் பார்த்த அனுபவத்தையும் குஞ்சுமோன் பகிர்ந்துகொண்டார். மேலும், முன்னாள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் டி.என். சேஷன் இப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டு பாராட்டியதையும் நினைவுகூர்ந்தார்.
மேலும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் சுவாரஸ்யமான தகவல் ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டார். தனக்கு ‘ஜென்டில்மேன் குஞ்சுமோன்’ என்று பெயரிட்டவர் டி.என். சேஷன் தான் எனத் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய கே.டி.குஞ்சுமோன், “பிரபல இயக்குநர் எஸ்.எஸ். ராஜமௌலி திரையுலகில் நுழைவதற்கு ஊக்கமளித்த திரைப்படங்களில் ‘ஜென்டில்மேன்’ படமும் ஒன்று.
33 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் பொருத்தமான சமூகக் கருத்து
கல்வித் துறையில் நிலவும் ஊழல் மற்றும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை மையமாகக் கொண்ட ‘ஜென்டில்மேன்’ திரைப்படம், வெறும் வணிக ரீதியிலான படைப்பாக மட்டுமல்லாமல், சமூகப் பொறுப்புள்ள கருத்தை முன்வைக்கும் படமாகவும் அமைந்துள்ளது. அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தாலும், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மாணவர்கள் தரமான கல்வியைப் பெறுவதில் எதிர்கொள்ளும் தடைகளை இப்படம் சித்தரித்தது.
மீண்டும் தொடங்குகிறது ‘ஜென்டில்மேன் 2’ படப்பிடிப்பு
‘ஜென்டில்மேன் 2’ திரைப்படத்தின் ஒரு கட்டப் படப்பிடிப்பு ஏற்கெனவே நிறைவடைந்துவிட்டது. சில தடைகளால் நிறுத்தப்பட்டிருந்த படப்பிடிப்பை 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி அல்லது பிப்ரவரி மாதங்களில் மீண்டும் தொடங்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். மேலும், தனது தயாரிப்பில் வெளியான ‘காதல் தேசம்’, ‘ரட்சகன்’, ‘சூரியன்’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களையும் மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
டிசம்பர் 11-ல் மீண்டும் திரைக்கு வரும் ‘ஜென்டில்மேன்’
நவீன தொழில்நுட்பத்தில் காட்சிகள் மேம்படுத்தப்பட்ட 4K பதிப்பாக, ‘ஜென்டில்மேன்’ திரைப்படம் டிசம்பர் 11-ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் மறுவெளியீடு செய்யப்படுகிறது. இந்த மறுவெளியீடு, ஏற்கனவே இப்படத்தைப் பார்த்த ரசிகர்களுக்கு பழைய நினைவுகளை மீட்டெடுக்கும் அனுபவமாகவும், புதிய தலைமுறையினருக்கு இப்படத்தின் காட்சியமைப்பு மற்றும் இசையைப் பெரிய திரையில் ரசிக்கும் வாய்ப்பாகவும் அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது” என தெரிவித்தார்.