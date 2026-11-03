இயக்குநர் ஷங்கரின் முதல் பிரமாண்டம் - ‘ஜென்டில்மேன்’ திரைப்படத்தின் ரீரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
ஷங்கர் இயக்கத்தில் அர்ஜூன், மதுபாலா, கவுண்டமணி, செந்தில் நடித்த ‘ஜென்டில்மேன்’ திரைப்படம் கடந்த 1993ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் படமாக மாறியது.
Published : November 3, 2026 at 11:49 AM IST
சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கிய முதல்படமான ‘ஜென்டில்மேன்’ மீண்டும் ரீரிலீஸ் ஆகி திரையுலக ரசிகர்களை மகிழ்விக்க வருகிறது.
தமிழ் சினிமாவின் பிரமாண்ட இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் அர்ஜூன், மதுபாலா, நம்பியார், வினீத், அஜய் ரத்னம், கவுண்டமணி, செந்தில் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஜென்டில்மேன்’. இந்த படத்தை கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரித்து இருந்தார்.
அதிரவிட்ட ஏ.ஆர். ரகுமான் இசை
கல்வியில் உள்ள இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட சமூக பிரச்சனையை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம் ‘ஜென்டில்மேன்’. இந்த படத்தில் பணக்காரர்களிடம் இருந்து பணத்தை திருடி ஏழைகளுக்கு உதவும் ஒரு விதமான ராபின்ஹுட் கதாபாத்திரத்தில் அர்ஜூன் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் கல்வியில் உள்ள இடஒதுக்கீடு குறித்து பேசப்பட்ட விதம், பிற்காலத்தில் விவாதப் பொருளாகவும் மாறியது.
The legends returns to the BIG SCREEN! 🔥🎬 33 years of cinematic magic! ❤️ Mega Producer K.T. Kunjumon’s iconic blockbuster GENTLEMAN, directed by Shankar starring Arjun , returns in stunning 4K Ultra HD! WORLDWIDE RE-RELEASE — DECEMBER 11 🌍 A Grace Film Media Release @akarjunofficial @KT_Kunjumon @shankarshanmugh @arrahman @johnsoncinepro #Gentleman #GentlemanReRelease #ActionKingArjun #Shankar #KTKunjumon #ARRahman— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 1, 2026
ஜென்டில்மேன் படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைத்திருந்தார். இன்று தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவரான ஜிவி பிரகாஷ்குமார் இந்த திரைப்படத்தில் 'சிக்கு புக்கு ரயிலே' என்ற பாடலை பாடியிருந்தார். மேலும், ’உசிலம்பட்டி பெண் குட்டி’ என்ற பாடலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இயக்குநர் ஷங்கரின் முதல் திரைப்படம்
1993ஆம் ஆண்டு வெளியான ஜென்டில் மேன் திரைப்படம், இன்று தமிழ் சினிமாவின் பிரமாண்ட இயக்குநராக வலம் வரும் ஷங்கரின் முதல் திரைப்படம் ஆகும். அவர் தனது முதல் படத்திலேயே வித்தியாசமான இயக்கம் மூலம் ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்தார்.
அதுமட்டுமின்றி நடிகர் அர்ஜூனுக்கும் ஜென்டில் மேன் திரைப்படம், திருப்புமுனையாக அமைந்தது. இந்த படத்திற்கு பிறகு அர்ஜூன் ஆக்ஷன் அவதாரம் எடுத்தார் என கூறினால் மிகையாகாது. ஜென்டில் மேன் படத்திற்கு பிறகு ஜெய்ஹிந்தி, கர்ணா, குருதிப்புனல் என தொடர்ச்சியாக ஆக்ஷன் ஹீரோவாக நடித்து ’ஆக்ஷன் கிங்’ என ரசிகர்களால் ஆக்ஷன் கிங் என அழைக்கப்பட்டார்.
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இந்த படத்தின் வசனங்கள், வில்லன் சரண் ராஜ் கதாபாத்திர வடிவமைப்பு என பல அம்சங்கள் வெளியான காலகட்டத்தில் பேசுபொருளானது. இந்நிலையில், ஷங்கர், அர்ஜூன் கூட்டணியில் உருவாகி மெகா வெற்றி பெற்ற ’ஜென்டில் மேன்’ திரைப்படம் ரீரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. இந்த படம் 7.1 நவீன ஒலி தொழில்நுட்பத்துடன் வரும் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் மறு வெளியீடு செய்யப்படுகிறது.