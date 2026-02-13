ETV Bharat / entertainment

தயாரிப்பாளர் சதீஷ் குமாருக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனை ரத்து

புகார்தாரரான ககன் போத்ரா, குற்றம் சாட்டப்பட்ட சதீஷ்குமாருக்கு எதிராக கூறிய குற்றச்சாட்டுக்களை நிரூபிக்க உரிய ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவில்லை என தீர்ப்பில் நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.

தயாரிப்பாளர் சதீஷ் குமார் - கோப்புப்படம்
தயாரிப்பாளர் சதீஷ் குமார் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: காசோலை மோசடி வழக்கில், பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஜெ. சதீஷ்குமாருக்கு விதிக்கப்பட்ட 6 மாத சிறை தண்டனையை ரத்து செய்து சென்னை கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

மெல்லிசை, புரியாத புதிர், தரமணி உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை தயாரித்த, ஜெ.எஸ்.கே. பிலிம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜெ. சதீஷ் குமார். இவர் சினிமா பைனான்சியரான ககன் போத்ராவிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த 47 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை வழங்கினார்.

கடனுக்காக வழங்கப்பட்ட அந்த காசோலை, வங்கிக் கணக்கில் போதிய பணம் இல்லாததால் திரும்பி வந்தது. இதையடுத்து, சதீஷ்குமார் மீது போத்ராவின் மகன் ககன் போத்ரா, சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் காசோலை மோசடி வழக்கு தொடர்ந்தார்.

மோசடி வழக்கை விசாரித்த சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம், திரைப்பட தயாரிப்பாளரும், ஜெ.எஸ்.கே. பிலிம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளருமான ஜெ. சதீஷ்குமாருக்கு 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை விதித்ததோடு, செக் தொகையை வட்டியுடன் திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்று கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது.

இதையடுத்து, சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் விதித்த சிறை தண்டனையை ரத்து செய்யக் கோரி சதீஷ்குமார் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கில், சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தீர்ப்பளித்தது. திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சதீஷ்குமாருக்கு விதிக்கப்பட்ட சிறை தண்டனைக்கு தடை விதித்ததுடன், வழக்கை தொடர்ந்து விசாரிக்க 21-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கை மாற்றி உத்தரவிட்டது.

இந்த நிலையில், சிறை தண்டனையை எதிர்த்து திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஜெ. சதீஷ்குமார் 21-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த மேல் முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த சென்னை 21 வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி ஏ. பிரபாவதி, புகார்தாரரான ககன் போத்ரா, குற்றம் சாட்டப்பட்ட சதீஷ்குமாருக்கு எதிராக கூறிய குற்றச்சாட்டுக்களை நிரூபிக்க உரிய ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவில்லை.

தயாரிப்பாளர் சதீஷ்குமாருக்கு எதிராக ககன் போத்ரா முன் வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கள் மீது சந்தேகம் எழுவதாகக் கூறி, சதீஷ்குமாருக்கு ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றம் விதித்த 6 மாதம் சிறை தண்டனையை ரத்து செய்து அவரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பளித்தார்.

