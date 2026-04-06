பிரபல டிவி சீரியல் துணை நடிகை விபரீத முடிவு - சென்னையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
வீடியோ காலில் இருக்கும் போதே சீரியல் நடிகை விபரீத முடிவை எடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : April 6, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை : சென்னை ஐயப்பன்தாங்கலில் பிரபல டிவி சீரியல் துணை நடிகை சுபாஷினி உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இலங்கையைச் சேர்ந்தவர் சுபாஷினி என்ற சாஸ்விபாலா (36). இவர் தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சீரியலில் துணை நடிகையாக நடித்து வந்தார். இவர் பெங்களூருவை சேர்ந்த பிபின் சந்திரன் (38) என்பவரை கடந்த 2024 ஏப்ரல் மாதம் திருமணம் செய்து கொண்டார். பெங்களூருவில் கணவருடன் வசித்து வந்தார்.
டிவி சீரியல்களில் நடிப்பதற்காக சென்னை வரும் போது தங்குவதற்காக ஐயப்பன்தாங்கலில் உள்ள தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து வைத்திருந்தார். சென்னையில் படப்பிடிப்பு இருக்கும் போது இந்த வீட்டில் அவர் தங்குவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், சீரியலில் நடிப்பதற்காக கடந்த 3-ம் தேதி பெங்களூரில் இருந்து ஐயப்பன்தாங்கல் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவில் கணவருடன் வீடியோ காலில் பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக இருவருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரம் அடைந்த சுபாஷினி வீடியோ காலில் இருக்கும் போதே விபரீத முடிவை எடுத்து தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவரின் கணவர், இது குறித்து அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் காவலாளிக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். உடனடியாக காவலாளி போரூர் காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் துறையினர், சுபாஷினியை மீட்டு பூந்தமல்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து சுபாஷினியின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு காவல் துறையினர் அனுப்பி வைத்தனர். குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக இந்த முடிவை எடுத்தாரா? அல்லது வேறு ஏதாவது காரணமா? என்பது குறித்து காவல் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும் அவரின் கணவர் பிபின் சந்திரனிடமும் விசாரிக்க காவல் துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். திருமணமாகி இரண்டு ஆண்டுகளே ஆவதால் ஆர்டிஓ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. டிவி சீரியல் துணை நடிகை உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் அவர் குடியிருந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புவாசிகளிடையே அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.