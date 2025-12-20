பிரபல மலையாள நடிகர் சீனிவாசன் காலமானார் - ரஜினியுடன் நடிப்பு பயிற்சி பெற்றவர்!
சென்னை: மலையாள சினிமாவின் மூத்த நடிகரும், இயக்குநருமான ஸ்ரீனிவாசன் உடல்நலக் குறைவால் இன்று காலமானார்.
69 வயதான சீனிவாசன், உடல் நலக்குறைவால் திருப்புனித்துரா தாலுகா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், இன்று அவர் காலமானதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். மலையாள சினிமாவில் திரைக்கதை ஆசிரியராகவும், 200க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து பிரபல நடிகராகவும் பெயர் பெற்றவர் மூத்த நடிகர் ஸ்ரீனிவாசன். இவர் கேரளாவின் கண்ணூர் மாவட்டத்தில் பதியா என்ற பகுதியில் கடந்த 1956ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி பிறந்தார்.
ரஜினியுடன் நடிப்பு பயிற்சி பெற்ற சீனிவாசன்
நடிப்பு மீது ஆர்வம் கொண்ட சீனிவாசன், மெட்ராஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், சிரஞ்சீவி ஆகியோருடன் இணைந்து நடிப்பு பயிற்சி பெற்றுள்ளார். கடந்த 1975ஆம் ஆண்டில் மலையாள சினிமாவில் 'மணிமுழக்கம்' என்ற திரைப்படம் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார்.
மலையாள சினிமாவில் பல திரைபப்டங்களில் சிறிய வேடங்களில் நடித்த பிறகு ’மேலா’ என்ற திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். பின்னர் சீனிவாசன் வாய்ப்பு வேண்டி இயக்குநர் ப்ரியதர்ஷனை அணுகியது அவரது திரைவாழ்வை மாற்றியது. சீனிவாசன் திரைகக்தையில் 1984ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ஒடருதம்மாவா ஆலரியம்’ என்ற திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. பின்னர் சீனிவாசன் தொடர்ந்து பல படங்களுக்கு திரைக்கதை எழுத தொடங்கினார்.
1985 முதல் 1986 வரை மொத்தம் 14 படங்களுக்கு திரைக்கதை எழுதினார். ஸ்ரீனிவாசன் திரைக்கதையில் ப்ரியதர்ஷன் இயக்கத்தில் மோகன்லால் நடித்த பல படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆனது. மோகன்லால் திரைவாழ்வில் சீனிவாசன் திரைக்கதை எழுதிய படங்கள் முக்கிய பங்காற்றின. பின்னர் 1987 முதல் 1993 காலகட்டத்தில் ஸ்ரீனிவாசன் திரைக்கதை எழுதிய அனைத்து படங்களும் வெற்றி பெற்றன.
இவர் திரைக்கதை எழுதி, இயக்கி, நடித்த ‘சிந்தவிஷயா ஷியாமளா’, ‘வடக்குனோக்கியடங்கரம்’ ஆகிய படங்கள் தேசிய விருது மற்றும் கேரள அரசு மாநில விருதுகளை வென்றுள்ளது. மேலும் சீனிவாசன் கதை, திரைக்கதை எழுதிய 5 படங்கள் சென்சேகம், before the rain, சிந்தவிஸ்தயா ஷியாமளா, ’வடக்குனோக்கியடங்கரம்’. தகரசெந்தா ஆகிய படங்கள் கேரளா மாநில திரைப்பட விருதுகளை வென்றுள்ளது.
சீனிவாசன் நடித்த தமிழ்ப் படங்கள்
இவர் மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழிலும் பல படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழில் லேசா லேசா, தலைவா, வனமகன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். மேலும், தமிழில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான குசேலன் படத்தின் திரைக்கதையில் பணியாற்றியுள்ளார். சீனிவாசன் மகன் வினித் சீனிவாசன் மலையாளத்தில் தற்போது பிரபல நடிகராகவும், இயக்குநராகவும் வலம் வருகிறார். வினித் சீனிவாசன் இயக்கத்தில் தட்டத்தின் மறையத்து, ஹிருதயம் உள்ளிட்ட பல படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.