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ரஜினிகாந்தின் 'தர்மன்' படத்தின் இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு நிறைவு

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து கமல் ஹாசன் தயாரிக்கும் முதல் திரைப்படம் 'தர்மன்' என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (X/@RKFI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 8:38 PM IST

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சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் 'தர்மன்' படத்தின் இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றுள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

'ஓ மை கடவுளே', 'டிராகன்' போன்ற திரைப்படங்கள் மூலம் தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமாகி தனக்கென்று தனி முத்திரையைப் பதித்தவர் அஸ்வத் மாரிமுத்து. தனது அடுத்தப் படைப்பாக, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தை வைத்து 'தர்மன்' என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

கமல் ஹாசனின் 'ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல்' தயாரிக்கும் 'தர்மன்' படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தில் சிம்ரன், யோகி பாபு, ராஷி கண்ணா, ருக்மிணி வசந்த் ஆகியோர் இணைந்து நடித்து வருகின்றனர்.

ரஜினிகாந்தின் 173-வது திரைப்படமான 'தர்மன்' படத்தில் எந்த மாதிரியான கதாபாத்திரத்தில் அவரை இயக்குநர் காண்பிக்கப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்த நிலையில் முதல் பார்வை போஸ்டரில், ரஜினிகாந்த் மருத்துவர் தோற்றத்தில் காணப்பட்டார். இதனால் படத்தின் கதைக்களம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் மேலும் அதிகரித்தது. ‘The Deadly Doctor’ என்ற வாசகமும் ரசிகர்களிடையே பல கேள்விகளை எழுப்பியது.

'தர்மன்' போஸ்டர்
'தர்மன்' போஸ்டர் (X/@RKFI)

அதைத் தொடர்ந்து, 'தர்மன்' திரைப்படத்தின் இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்புத் தொடங்கியுள்ளதை அறிவிக்கும் வகையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வீடியோவைப் படக்குழு வெளியிட்டிருந்தது. புதிய தோற்றத்தில் ரஜினிகாந்த் திரையில் தோன்றியது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. அதைத் தொடர்ந்து, படப்பிடிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றன. இந்த நிலையில், 'தர்மன்' இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோவை வெளியிட்டு படத்தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல்' அறிவித்துள்ளது.

மொத்தம் 37 செகண்ட்ஸ் அடங்கிய வீடியோவில், "லேடீஸ், ஜென்ட்டில்மேன் அண்ட் மைடியர் பூக்கிஸ்...." என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து மருத்துவக் கல்லூரி வளாகம், அறுவைச் சிகிச்சை அறை, நீலநிறச் சட்டையுடன் ரஜினிகாந்த், பச்சை நிறப்புடவையில் நடிகை சிம்ரன் ஆகியோர் வீடியோவில் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

அத்துடன், திரைப்பட இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து, நடிகர்களுக்கு கற்றுத்தரும் காட்சிகளும் இடம் பெற்றுள்ளது. வீடியோவை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். ரஜினிகாந்தை வைத்து கமல்ஹாசன் தயாரிக்கும் முதல் திரைப்படம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

இரண்டாம் கட்டப் படப்பிடிப்பு நிறைவு
தர்மன் திரைப்படம்
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