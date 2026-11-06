’கேரியர் உச்சத்தை விட்டு அரசியல்’ வசனத்தில் உள்நோக்கம் இல்லை - 'சீன்' இயக்குநர் ஜித்து மாதவன்
சீன் படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், சூர்யாவின் ரசிகர்கள் மற்றும் படக்குழுவினருக்கு அப்படத்தின் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் நன்றி தெரிவித்தார்.
Published : November 6, 2026 at 3:36 PM IST
சென்னை: ”கேரியர் உச்சத்தை விட்டு எங்க போக போறா? அரசியலுக்கு போக போறேன்” என்ற வசனத்தில் உள்நோக்கம் இல்லை, முதலமைச்சர் விஜய்யை பாராட்டும் விதமாகவே இருந்தது என இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘சீன்’ திரைப்படம் இன்று (நவ.6) உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. மலையாளத்தில் ‘ஆவேசம்’, ‘ரோமாஞ்சம்’ உள்ளிட்ட சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்திற்கு சூர்யாவின் ரசிகர்களின் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. காலை முதலே திரையரங்குகளில் படத்தைக் கண்டு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், சென்னையில் சீன் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் மற்றும் படக்குழுவினர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது இயக்குநர் ஜித்து மாதவன், “மிக மிகழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் காலை 6 மணி காட்சிகளில் ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழ்த்ததை இப்போது தான் நான் நேரில் பார்க்கிறேன். இரண்டு காட்சிகளை ரசிகர்களுடன் பார்த்தேன். படத்தை அனைவரும் ரசித்தார்கள். இந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். அதே போன்று, இந்த வெற்றிக்கு என்னுடன் பணியாற்றிய குழுவிற்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து, கேரியர் உச்சத்தை விட்டு எங்க போக போறா? அரசியலுக்கு போக போறேன் என இடம்பெற்ற வசனம் குறித்து விளக்கம் அளித்த அவர், ”அந்த வசனத்தில் எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் இல்லை. அது விஜய் சாரை பாராட்டும் விதமாக தான் இருந்தது. நடிகர் சூர்யா அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்ற வசனத்தை நான் தான் எழுதியிருந்தேன். அதுவே அவர்களது ரசிகர்களின் விருப்பமாக இருக்கிறது. அவரது ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன். அந்த வகையில் தான் நான் அப்படி எழுதி இருக்கிறேன்” என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய படத்தின் தயரிப்பாளரும், விநியோகிஸ்தவருமான சக்திவேலன் கூறுகையில், “இந்தாண்டு நடிகர் சூர்யா நடித்த இரண்டு படங்கள் 650 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது. ஆயிரம் கோடி ரூபாயை எட்ட வெறும் 350 கோடி ரூபாய் தான். அது இந்த படத்தின் மூலம் நிறைவு பெறும்” என்றார்.
பின்னர் தயாரிப்பாளர் ராஜசேகர் பாண்டியன் பேசுகையில், “சீன் படத்திற்கு ரெஸ்பான்ஸ் நன்றாக இருக்கிறது. காலை 6 மணி காட்சி என்பது மிக முக்கியமானது. அதை சாத்தியமாகிய முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோர்களுக்கு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பாகவும் விநியோகஸ்தர்கள் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” எனக் கூறினார்.