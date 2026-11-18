’சீன்’ திரைப்படத்தின் வெற்றி - ரூ. 800 கோடி வசூலை நெருங்கும் சூர்யா
சூர்யா நடிப்பில் இந்த ஆண்டு வெளியான கருப்பு மற்றும் சீன் ஆகிய திரைப்படங்கள், ரூ.250 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 11:23 AM IST
சென்னை: நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ரூ. 260 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யா, நஸ்லென், நஸ்ரியா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள சீன் திரைப்படம், தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியாகி திரையங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. கண் பார்வை குறைபாடு உள்ள சூர்யா, அதனை வெளிக்காட்டாமல் கொலையாளியை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கிறார் என்பதை ஜித்து மாதவன், தனக்கே உரித்தான நகைச்சுவை திரைக்கதை மூலம் கூறியுள்ளார்.
இந்த படத்தில் பல வருடங்களுக்கு பிறகு நகைச்சுவை காட்சிகளில் கலகலப்பான சூர்யாவை பார்த்து ரசித்ததாக விமர்சனங்கள் வெளியானது. இந்த திரைப்படம் திரையரங்குகளில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், இதுவரை உலகளவில் ரூ. 260 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இதன்மூலம் சூர்யா, மமிதா பைஜூ நடிப்பில் முன்னதாக வெளியான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தின் வசூலை முறியடித்துள்ளது.
சாக்னில்க் தரவுகளின்படி, ‘விஸ்வநாத் அண்டு சன்ஸ்’ திரைப்படம் உலகளவில் ரூ. 209.46 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. மேலும், சீன் திரைப்படம் ரூ. 250 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்ததன் மூலம் இந்த வருடம் சூர்யா நடித்துள்ள இரண்டாவது படம் இந்த மைல்கல்லை தாண்டியுள்ளது. முன்னதாக சூர்யா நடிப்பில் கடந்த மே மாதம் வெளியான ‘கருப்பு’ திரைப்படம், உலகளவில் ரூ. 300 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.
சூர்யா இந்த வருடம் ஹாட்ரிக் வெற்றி கொடுத்துள்ள நிலையில், அவர் நடித்த மூன்று திரைப்படங்களை சேர்த்து ரூ. 800 கோடி வசூலை பெறும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
தற்போது சூர்யா நடிப்பில் இந்த வருடம் வெளியான திரைப்பங்கள் மூன்றும் சேர்த்து ரூ.770 கோடி வசூலை பெற்றுள்ளது. தற்போது சீன் திரைப்படம் வெளியான 12 நாட்களில் ரூ. 260 கோடி வசூல் கணக்கை தாண்டியுள்ள நிலையில், உலகளவில் 250 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்த கோலிவுட் திரைப்படங்கள் வரிசையில் இணைந்துள்ளது.
ஜோதிகா நடித்த காட்சியை பகிர்ந்த சூர்யா
இந்நிலையில், சீன் படத்தில் ஜோதிகா சிறப்பு தோற்றத்தில் வரும் காட்சியை சூர்யா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
#Mylove ❤️ #Imaginoromancophilia #Jyotika Thank you all, for the applause in all screens, in all theatres, across every language - thank you for celebrating her, us and our journey with so much love. ❤️🙏 https://t.co/X4kcgAGi7d— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) November 17, 2026
அவரது பதிவில், ”அனைத்து திரையரங்குகளிலும், அனைத்து மொழிகளிலும் நீங்கள் வழங்கிய கைதட்டல்களுக்கு நன்றி. என் மனைவியையும், என்னையும், எங்களது பயணத்தையும் இவ்வளவு கொண்டாடியதற்கு நன்றி” என தெரிவித்துள்ளார்.