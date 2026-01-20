ETV Bharat / entertainment

சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘மை லார்ட்’ திரைப்படம் - டிரெய்லர் வெளியீடு

ராஜு முருகன் - சசிகுமார் இருவரும் இந்த படத்தில் முதன்முறையாக இணைந்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருக்கிறது.

‘மை லார்டு’ திரைப்பட டிரெய்லர் வெளியீடு
‘மை லார்டு’ திரைப்பட டிரெய்லர் வெளியீடு (ETV Bharat Tamil Nadu))
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 6:33 PM IST

சென்னை: சசிகுமார் கதாநாயகனாக நடித்திருக்கும் ' மை லார்ட்' திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுவருகிறது.

தோழா, குக்கூ, மெகந்தி சர்கஸ் போன்ற வெற்றிப்படங்களை கொடுத்தவர் இயக்குநர் ராஜு முருகன். இவருடைய அடுத்த படைப்பாக வெளியாகவிருக்கிறது ‘மை லார்ட்’ திரைப்படம். இந்த படத்தில் சசிகுமார், சைத்ரா ஜே. ஆச்சார், ஜெயப்பிரகாஷ், குரு சோமசுந்தரம், ஆஷா சரத், இயக்குநர் கோபி நயினார், வசுமித்ரா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள். நீரவ் ஷா ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

யுகபாரதி பாடல்களை எழுத, ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். கலை இயக்கத்தை முனி பால்ராஜ் மேற்கொள்ள, படத்தொகுப்பு பணிகளை சத்யராஜ் நடராஜன் கவனித்து வருகிறார். ஆடை வடிவமைப்பாளராக டி.ஆர். பூர்ணிமா பணியாற்றியுள்ளார். நடனத்தை எம். ஷெரீப்பும், சண்டை காட்சிகளை பி. சி. ஸ்டண்ட்டும் கையாண்டுள்ளனர். உணர்வுப்பூர்வமான படைப்பாக தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தை ஒலிம்பியா மூவிஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஜெயந்தி அம்பேத்குமார் தயாரித்து வழங்குகிறார்.

டிரெய்லர் வெளியீடு‎

‎‘மை லார்ட்’ படத்தின் இறுதிக்கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், படத்தின் டிரெய்லர் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் கதாநாயகன் சசிகுமார், விளிம்புநிலை மக்களுக்காக ஜனநாயக உரிமைகள் குறித்து பேசும் வசனங்கள் பெரிதும் ஈர்க்கின்றன. அரசியல் ஆதிக்கத்தில் சிக்கியிருக்கும் எளிய மக்களின் வாழ்வியலை உணர்வுப்பூர்வமாக விவரிக்கும் வகையில் இப்படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சசிக்குமார் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ள முயலும்போது, வட இந்திய உயரதிகாரி ஒருவர், ‘திருவள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா?’ எனக் கேட்கிறார். அதற்கு, ‘நம்ம ஊரிலுள்ள எம்எல்ஏ சொன்னாலே கேட்கமாட்டேன். யார் அவர் திருவள்ளுவர்?’ என்று கேட்பதிலிருந்து நகைச்சுவையாக தொடங்குகிறது டிரெய்லர். அதனைத் தொடர்ந்து காவலர் ஒருவர் குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை இரண்டையும் வைத்துக்கொண்டு, ‘நீ இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயா?’ என்று கேட்கிறார். ஏனென்றால் உயிரோடு இருப்பவருக்கு இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் காட்சிகளும் அதில் இடம்பெற்றுள்ளது.

ஆரம்பத்தில் நகைச்சுவையாக டிரெய்லர் தொடங்கினாலும் போக போக காட்சிக்கு சீரியஸாக நகர்ந்து நம்மை கண்கலங்க வைக்கிறது. தமிழகத்தில் குடும்ப அட்டை பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்கள், மற்றும் கிட்னி திருட்டு விவகாரத்தில் எப்படியெல்லாம் இடைத்தரகர்கள் வறுமையில் உள்ளவர்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் என்பது குறித்த காட்சிகளும் டிரெய்லரில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

தேசிய விருது வென்ற ராஜு முருகன் மற்றும் குடும்ப கதைகளின் நாயகனாக வலம்வரும் சசிகுமார் இருவரும் இந்த படத்தில் முதன்முறையாக இணைந்திருப்பது படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருக்கிறது. இந்த படத்தின் டிரெய்லர் குறித்த பதிவில், ‘மினிமம் கேரன்டி’ என ராஜு முருகனே குறிப்பிட்டிருப்பது எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்திருக்கிறது.‎

